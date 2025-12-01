Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Хаби Алонсо заявил, что игрок не соответствует уровню Реала и должен уйти
Испания
01 декабря 2025, 02:02 |
Испанский тренер против пребывания в команде Давида Алабы

Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Хаби Алонсо планирует серьезно обновить оборону «Реала», и одной из главных жертв перестройки может стать Давид Алаба, сообщает El Nacional.

Австриец переживает сложный период: травмы и нестабильная форма резко уменьшили его роль в команде – в этом сезоне он провел только 145 минут во всех турнирах.

Контракт Алабы истекает летом 2026 года, переговоров о продлении нет, а клуб уже разрешил ему рассматривать предложения с января. Футболист оценивает варианты из лиг Саудовской Аравии, Катара и США.

Хаби Алонсо четко заявил боссам «королевского клуба», что Алабу нужно продать, потому что он не соответствует уровню испанского клуба.

По теме:
АЛОНСО – о ничьей: «Нам важно сохранять единство»
ВИДЕО. Сельта уступила Эспаньолу с голом на последних минутах
Мбаппе забил очередной гол с пенальти в сезоне 2025/26. Сколько уже имеет?
трансферы чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Давид Алаба трансферы Ла Лиги Хаби Алонсо
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
