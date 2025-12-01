Хаби Алонсо заявил, что игрок не соответствует уровню Реала и должен уйти

Хаби Алонсо планирует серьезно обновить оборону «Реала», и одной из главных жертв перестройки может стать Давид Алаба, сообщает El Nacional.

Австриец переживает сложный период: травмы и нестабильная форма резко уменьшили его роль в команде – в этом сезоне он провел только 145 минут во всех турнирах.

Контракт Алабы истекает летом 2026 года, переговоров о продлении нет, а клуб уже разрешил ему рассматривать предложения с января. Футболист оценивает варианты из лиг Саудовской Аравии, Катара и США.

Хаби Алонсо четко заявил боссам «королевского клуба», что Алабу нужно продать, потому что он не соответствует уровню испанского клуба.