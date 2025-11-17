Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
17 ноября 2025, 23:56 | Обновлено 18 ноября 2025, 00:06
Тренер сборной обвинил соперника в колдовстве, что повлияло на результат

Коук Нигерии Эрик Шелль поделился удивительной историей

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Шелль

Главный тренер сборной Нигерии Эрик Шелль обвинил своих визави из сборной ДР Конго в колдовстве во время матча плей-офф квалификации чемпионата мира среди африканских стран.

Команды сыграли вничью в основное и дополнительное время (1:1) и перевели матч в серию пенальти.

Во время пробития пенальти Эрик заметил в руках одного из игроков ДР Конго куклу Вуду, которой тот якобы пытался повлиять на результат матча.

Пояснить увиденное Шеллю не удалось, так как к скамейке запасных соперника его не допустили. В результате ДР Конго выиграло по пенальти и выбросило Нигерию по гонке за ЧМ.

После матча Эрик испуганно пытался рассказать журналистам об этом эпизоде, однако подобрать слова ему не удалось.

«Во время всех пенальти парень из Конго делал что-то с куклой Вуду. Каждый раз… каждый раз. Вот почему я немного нервничал после него.

Что именно я видел? Что-то такое (помахал рукой). Вы знаете, что-то вроде воды или что-то в этом роде», – сказал Шелль.

сборная Нигерии по футболу серия пенальти сборная ДР Конго по футболу ЧМ-2026 по футболу
Андрей Витренко Источник: ESPN
