ФОТО. Украинский футболист Барселоны попал в символическую сборную недели

Украинский футболист Артем Рыбак, выступающий за одну из юношеских команд «Барселоны», попал в «Команду недели» Ла Масии. Соответствующую подборку опубликовал официальный аккаунт lamasia.news.

В списке лучших игроков недели Рыбак оказался в основе, став одним из самых заметных исполнителей академии «блаугранас». Вместе с ним в команду вошли и другие топ-таланты.

Попадание украинца в столь престижный список подчеркивает его прогресс и растущую роль в структуре академии «Барселоны». Для Рыбака это очередной шаг вперед в развитии и возможность привлечь еще больше внимания тренеров клуба.

Фанаты украинского футбола уже активно поздравляют молодого игрока в соцсетях и поддерживают его в комментариях.

Артем выступает за сборную Украины U-16.