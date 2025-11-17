ТУРАН: «Эта команда сильно отличается от предыдущих версий Шахтера»

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран рассказал о формировании состава команды и вызовах, с которыми приходится сталкиваться из-за большого количества молодых игроков.

– Команда, которую я имею, сильно отличается от предыдущих версий «Шахтера». Мы потеряли нескольких игроков, и состав теперь полностью состоит из молодых футболистов, готовых развиваться. Это была стратегия клуба. Я согласился и уважаю ее. Вместо того чтобы покупать сформированных игроков, мы хотим работать с теми, кто имеет огромный потенциал.

Исаке – 18 лет, Кауе – 19, Лукас Феррейра – 19, Лукас Мейреллес – 18. Иногда они играют плохо, потому что они еще молодые, но мы не отнимаем у них права на ошибки. А когда они побеждают – это совсем другие эмоции. Молодые игроки – наш источник гордости. Они делают меня смелее как тренера. Иногда мы не можем давить. Это команда, которая играла при 40–50 тысячах болельщиков, а теперь играет перед двумя тысячами. Мотивация – настоящий вызов.

