Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ТУРАН: «Эта команда сильно отличается от предыдущих версий Шахтера»
Украина. Премьер лига
17 ноября 2025, 17:48 |
Арда рассказал о работе с молодыми футболистами

Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран рассказал о формировании состава команды и вызовах, с которыми приходится сталкиваться из-за большого количества молодых игроков.

– Команда, которую я имею, сильно отличается от предыдущих версий «Шахтера». Мы потеряли нескольких игроков, и состав теперь полностью состоит из молодых футболистов, готовых развиваться. Это была стратегия клуба. Я согласился и уважаю ее. Вместо того чтобы покупать сформированных игроков, мы хотим работать с теми, кто имеет огромный потенциал.

Исаке – 18 лет, Кауе – 19, Лукас Феррейра – 19, Лукас Мейреллес – 18. Иногда они играют плохо, потому что они еще молодые, но мы не отнимаем у них права на ошибки. А когда они побеждают – это совсем другие эмоции. Молодые игроки – наш источник гордости. Они делают меня смелее как тренера. Иногда мы не можем давить. Это команда, которая играла при 40–50 тысячах болельщиков, а теперь играет перед двумя тысячами. Мотивация – настоящий вызов.

Ранее Туран рассказал, почему решил возглавить «Шахтер».

По теме:
Левый Берег – Агробизнес – 4:1. Битва конкурентов. Видео голов и обзор
ТУРАН: «Шахтер? Верю, что здесь могу многому научиться»
Колос-2 забил восемь мячей. Результаты матчей 19-го тура Второй лиги
Арда Туран Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Чирко Источник: Sky Sports
Комментарии 1
DK2025
Гнобить украинцев и готовить браузильский детсад - это и есть твоя миссия в ЭТОМ шахтере
