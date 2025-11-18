Грозный назвал игроков, которые помогут сборной Украины в плей-офф ЧМ-2026

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный оценил шансы национальной сборной Украины пробиться на чемпионат мира 2026 года через раунд плей-офф.

– Сборная хорошо смотрелась на фоне Исландии. Это сильная команда, но в плей-офф наверняка будет сильнее соперник.

– До матчей плей-офф больше четырех месяцев. У нас еще есть Зинченко, Судаков, Довбик, которые не играли из-за травм. Есть игроки, реально могут создать конкуренцию, усилить команду. Есть время, есть позитив, есть перспектива, – сказал Грозный.

Национальная сборная Украины квалифицировалась в плей-офф отборочного цикла к чемпионату мира 2026 года. В решающем матче группового этапа подопечные Сергея Реброва одолели Исландию (2:0).