Артем ДОВБИК: «Форварды сборной Украины вообще не забивают»
Игрок отметил проблемы в атаке
Форвард Ромы и сборной Украины Артем Довбик согласен с тем, что нападающие национальной команды в этом году действует крайне неудачно в плане забитых мячей.
«Не то, что нас защитники держат, но у нас на каждой позиции такие игроки... Думаю, сейчас уже не держат нас, а держат других. Видят, что нападающие не забивают в сборной. Я вообще в последний раз забивал Чехии год назад».
«Хочется забивать за сборную, потому что это совсем другие эмоции, но есть то, что есть. Я стараюсь над этим не зацикливаться и надеюсь, что в следующих важных матчах буду приносить пользу», – сказал Довбик в передаче Футбол 360.
Сборная Украины в группе отбора ЧМ-2026 заняла второе место и будет пробиваться на турнир через плей-офф.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Королевский клуб намерен продать украинского вратаря
«Самбор-Нива-2» и «Колос-2» разгромили соперников