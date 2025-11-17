Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Артем ДОВБИК: «Форварды сборной Украины вообще не забивают»
Чемпионат мира
17 ноября 2025, 17:25 | Обновлено 17 ноября 2025, 17:46
Артем ДОВБИК: «Форварды сборной Украины вообще не забивают»

Игрок отметил проблемы в атаке

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард Ромы и сборной Украины Артем Довбик согласен с тем, что нападающие национальной команды в этом году действует крайне неудачно в плане забитых мячей.

«Не то, что нас защитники держат, но у нас на каждой позиции такие игроки... Думаю, сейчас уже не держат нас, а держат других. Видят, что нападающие не забивают в сборной. Я вообще в последний раз забивал Чехии год назад».

«Хочется забивать за сборную, потому что это совсем другие эмоции, но есть то, что есть. Я стараюсь над этим не зацикливаться и надеюсь, что в следующих важных матчах буду приносить пользу», – сказал Довбик в передаче Футбол 360.

Сборная Украины в группе отбора ЧМ-2026 заняла второе место и будет пробиваться на турнир через плей-офф.

Артем Довбик сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко Источник: ВЗбирна
