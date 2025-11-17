«Немного повезло». Сабо обратился к футболистам сборной Украины
Украинцы победили Исландию со счетом 2:0
Бывший футболист и тренер сборной Украины Йожеф Сабо отреагировал на победу «сине-желтых» в матче против Исландии.
«Играли неплохо, боролись два тайма. Где-то немного повезло в концовке поединка, но своей нацеленностью на результат, считаю, ребята по-настоящему заслужили эту победу.
Ребята, так нужно играть постоянно, а не откладывать все на последний матч. Теперь с нетерпением буду ждать поединков плей-офф – там и соперники непростые, и ответственность максимальная, – сказал Йожеф Йожефович.
16 ноября прошел матч 6-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Исландии. Поединок прошел в Варшаве на стадионе «Легия». Украинская команда победила со счетом 2:0.
