Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Немного повезло». Сабо обратился к футболистам сборной Украины
Чемпионат мира
17 ноября 2025, 23:02 |
683
2

Украинцы победили Исландию со счетом 2:0

17 ноября 2025, 23:02 |
683
2 Comments
УАФ. Йожеф Сабо

Бывший футболист и тренер сборной Украины Йожеф Сабо отреагировал на победу «сине-желтых» в матче против Исландии.

«Играли неплохо, боролись два тайма. Где-то немного повезло в концовке поединка, но своей нацеленностью на результат, считаю, ребята по-настоящему заслужили эту победу.

Ребята, так нужно играть постоянно, а не откладывать все на последний матч. Теперь с нетерпением буду ждать поединков плей-офф – там и соперники непростые, и ответственность максимальная, – сказал Йожеф Йожефович.

16 ноября прошел матч 6-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Исландии. Поединок прошел в Варшаве на стадионе «Легия». Украинская команда победила со счетом 2:0.

сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Исландия Йожеф Сабо
Дмитрий Олийченко Источник: Footboom
Gargantua
ставка Реброва сыграла. Исландцы после выезда в Азербайджан в конце матча просто сдохли. Гол Зубкова это уже потеря концентрации на фоне усталости.
а основа сбУ отдохнула на лавке матч с французами и в конце дожала соперника. По игре в сбУ ничего не улучшилось.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
