«Немного повезло». Сабо обратился к футболистам сборной Украины

Бывший футболист и тренер сборной Украины Йожеф Сабо отреагировал на победу «сине-желтых» в матче против Исландии.

«Играли неплохо, боролись два тайма. Где-то немного повезло в концовке поединка, но своей нацеленностью на результат, считаю, ребята по-настоящему заслужили эту победу.

Ребята, так нужно играть постоянно, а не откладывать все на последний матч. Теперь с нетерпением буду ждать поединков плей-офф – там и соперники непростые, и ответственность максимальная, – сказал Йожеф Йожефович.

16 ноября прошел матч 6-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Исландии. Поединок прошел в Варшаве на стадионе «Легия». Украинская команда победила со счетом 2:0.