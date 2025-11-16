Англия повторила европейское достижение сборной Испании
В 10 официальных матчах англичане не пропустили ни одного гола
Сборная Англии повторила достижения испанской национальной команды, сыграв 10 подряд «сухих» официальных матчей.
Произошло это в отборочном поединке к чемпионату мира 2026, в котором англичане на выезде победили сборную Албании со счетом 2:0.
Теперь европейский рекорд по количеству сыгранных официальных матчей без пропущенных мячей подряд принадлежит двум сборным.
В период с 2014 по 2016 годы Испания стала первой, кто добилась подобного результата.
«Сухая» серия сборной Англии в официальных матчах (10)
- ЧМ (квал.): Албания – Англия – 0:2
- ЧМ (квал.): Англия – Сербия – 2:0
- ЧМ (квал.): Латвия – Англия – 0:5
- ЧМ (квал.): Сербия – Англия – 0:5
- ЧМ (квал.): Англия – Андорра – 2:0
- ЧМ (квал.): Андорра – Англия – 0:1
- ЧМ (квал.): Англия – Латвия – 3:0
- ЧМ (квал.): Англия – Албания – 2:0
- ЛН: Англия – Ирландия – 5:0
- ЛН: Греция – Англия – 0:3
