  Англия повторила европейское достижение сборной Испании
16 ноября 2025, 22:33
Англия повторила европейское достижение сборной Испании

В 10 официальных матчах англичане не пропустили ни одного гола

Англия повторила европейское достижение сборной Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Англии повторила достижения испанской национальной команды, сыграв 10 подряд «сухих» официальных матчей.

Произошло это в отборочном поединке к чемпионату мира 2026, в котором англичане на выезде победили сборную Албании со счетом 2:0.

Теперь европейский рекорд по количеству сыгранных официальных матчей без пропущенных мячей подряд принадлежит двум сборным.

В период с 2014 по 2016 годы Испания стала первой, кто добилась подобного результата.

«Сухая» серия сборной Англии в официальных матчах (10)

  • ЧМ (квал.): Албания – Англия – 0:2
  • ЧМ (квал.): Англия – Сербия – 2:0
  • ЧМ (квал.): Латвия – Англия – 0:5
  • ЧМ (квал.): Сербия – Англия – 0:5
  • ЧМ (квал.): Англия – Андорра – 2:0
  • ЧМ (квал.): Андорра – Англия – 0:1
  • ЧМ (квал.): Англия – Латвия – 3:0
  • ЧМ (квал.): Англия – Албания – 2:0
  • ЛН: Англия – Ирландия – 5:0
  • ЛН: Греция – Англия – 0:3
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
