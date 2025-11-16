Англия отобралась на чемпионат мира с рекордом квалификационных турниров
Команда Томаса Тухеля победила во всех матчах, не пропустив ни одного гола
Сборная Англии квалифицировалась к чемпионату мира 2026 года, победив во всех 8 матчах отборочного турнира, не пропустив ни одного гола в свои ворота.
В последнем поединке квалификации англичане победили на выезде сборную Албании со счетом 2:0.
Таким образом, команда Томаса Тухеля установила уникальное достижение, став первой сборной, победившей в 8 матчах квалификации, при этом не пропустив ни одного гола.
Предыдущее достижение принадлежало сборной Югославии, вышедшей на мундиаль 1954 года, победив в четырех «сухих» матчах.
Матчи сборной Англии в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года
- ЧМ (квал.): Албания – Англия – 0:2
- ЧМ (квал.): Англия – Сербия – 2:0
- ЧМ (квал.): Латвия – Англия – 0:5
- ЧМ (квал.): Сербия – Англия – 0:5
- ЧМ (квал.): Англия – Андорра – 2:0
- ЧМ (квал.): Андорра – Англия – 0:1
- ЧМ (квал.): Англия – Латвия – 3:0
- ЧМ (квал.): Англия – Албания – 2:0
🚨 🏴 England with PERFECT qualifiers!— Football Rankings (@FootRankings) November 16, 2025
🏟️ 8 games
✅ 8 wins
⭕️ 0 draws
❌ 0 defeats
⚽️ 22 goals scored
🥅 0 goals conceded
🔥 🏴 England are the first nation EVER to achieve this with 8/8 wins and 0 goals conceded! pic.twitter.com/XAFRfaSqqf
8 wins from 8 ✅— Football on TNT Sports (@footballontnt) November 16, 2025
8 clean sheets from 8 ✅
22 goals scored ✅
Qualification for the 2026 World Cup ✅
Thomas Tuchel & England's journey to North America has been flawless 🤩 pic.twitter.com/W7Ytq3nrMa
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Португальцы просто поиздевались над сборной Армении
Немцы и словаки – за первое место, мы и исландцы – за второе, итальянцы и норвежцы – за престиж