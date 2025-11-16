Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Англия отобралась на чемпионат мира с рекордом квалификационных турниров
Чемпионат мира
16 ноября 2025, 22:02
Англия отобралась на чемпионат мира с рекордом квалификационных турниров

Команда Томаса Тухеля победила во всех матчах, не пропустив ни одного гола

16 ноября 2025, 22:02
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Англии квалифицировалась к чемпионату мира 2026 года, победив во всех 8 матчах отборочного турнира, не пропустив ни одного гола в свои ворота.

В последнем поединке квалификации англичане победили на выезде сборную Албании со счетом 2:0.

Таким образом, команда Томаса Тухеля установила уникальное достижение, став первой сборной, победившей в 8 матчах квалификации, при этом не пропустив ни одного гола.

Предыдущее достижение принадлежало сборной Югославии, вышедшей на мундиаль 1954 года, победив в четырех «сухих» матчах.

Матчи сборной Англии в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года

  • ЧМ (квал.): Албания – Англия – 0:2
  • ЧМ (квал.): Англия – Сербия – 2:0
  • ЧМ (квал.): Латвия – Англия – 0:5
  • ЧМ (квал.): Сербия – Англия – 0:5
  • ЧМ (квал.): Англия – Андорра – 2:0
  • ЧМ (квал.): Андорра – Англия – 0:1
  • ЧМ (квал.): Англия – Латвия – 3:0
  • ЧМ (квал.): Англия – Албания – 2:0
