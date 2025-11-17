Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шевченко выступил с официальным обращением к Реброву и сборной Украины
Чемпионат мира
17 ноября 2025, 06:30 |
Шевченко выступил с официальным обращением к Реброву и сборной Украины

Украинская команда обыграла Исландию со счетом 2:0

УАФ. Андрей Шевченко

Легендарный украинский футболист и президент УАФ Андрей Шевченко отреагировал на победу сборной Украины в матче против Исландии.

«Поздравляю команду и главного тренера с победой! Украина победила Исландию в решающем матче отбора ЧМ-2026 и завоевала право на матчи плей-офф.

Сине-желтые играли для всей Украины и отдали ради победы все силы и эмоции. Спасибо болельщикам за невероятную атмосферу на стадионе «Легия».Украина превыше всего!», – написал Шевченко в Инстаграме.

16 ноября прошел матч 6-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Исландии. Поединок прошел в Варшаве на стадионе «Легия». Украинская команда победила со счетом 2:0.

Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Исландия Андрей Шевченко
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
