Шевченко выступил с официальным обращением к Реброву и сборной Украины
Украинская команда обыграла Исландию со счетом 2:0
Легендарный украинский футболист и президент УАФ Андрей Шевченко отреагировал на победу сборной Украины в матче против Исландии.
«Поздравляю команду и главного тренера с победой! Украина победила Исландию в решающем матче отбора ЧМ-2026 и завоевала право на матчи плей-офф.
Сине-желтые играли для всей Украины и отдали ради победы все силы и эмоции. Спасибо болельщикам за невероятную атмосферу на стадионе «Легия».Украина превыше всего!», – написал Шевченко в Инстаграме.
16 ноября прошел матч 6-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Исландии. Поединок прошел в Варшаве на стадионе «Легия». Украинская команда победила со счетом 2:0.
