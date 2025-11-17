Шевченко выступил с официальным обращением к Реброву и сборной Украины

Легендарный украинский футболист и президент УАФ Андрей Шевченко отреагировал на победу сборной Украины в матче против Исландии.

«Поздравляю команду и главного тренера с победой! Украина победила Исландию в решающем матче отбора ЧМ-2026 и завоевала право на матчи плей-офф.

Сине-желтые играли для всей Украины и отдали ради победы все силы и эмоции. Спасибо болельщикам за невероятную атмосферу на стадионе «Легия».Украина превыше всего!», – написал Шевченко в Инстаграме.

16 ноября прошел матч 6-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Исландии. Поединок прошел в Варшаве на стадионе «Легия». Украинская команда победила со счетом 2:0.