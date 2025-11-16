Португалия – Армения. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча квалификации чемпионата мира 16 ноября в 16:00
16 ноября сборная Португалии проведет домашний матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе F против команды Армении.
Поединок пройдет на стадионе Драгау в Порту. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по Киеву.
В этой встрече не сыграет легендарный Криштиану Роналду, который получил красную карточку в предыдущие туре.
В одном квартете Португалия и Армения выступают вместе с Венгрией и Ирландией.
Турнирное положение в группе F: Португалия (10), Венгрия (8), Ирландия (7), Армения (3).
Португальца необходимо побеждать сборную Армении, чтобы гарантировать себе первое место в группе и выйти на мундиаль.
События матча
