Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ЧМ. Квалификация. Европа
Португалия
16.11.2025 16:00 – 32 3 : 1
Армения
Чемпионат мира
16 ноября 2025, 16:00 |
Смотрите видеотрансляцию матча квалификации чемпионата мира 16 ноября в 16:00

Getty Images/Global Images Ukraine

16 ноября сборная Португалии проведет домашний матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе F против команды Армении.

Поединок пройдет на стадионе Драгау в Порту. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В этой встрече не сыграет легендарный Криштиану Роналду, который получил красную карточку в предыдущие туре.

В одном квартете Португалия и Армения выступают вместе с Венгрией и Ирландией.

Турнирное положение в группе F: Португалия (10), Венгрия (8), Ирландия (7), Армения (3).

Португальца необходимо побеждать сборную Армении, чтобы гарантировать себе первое место в группе и выйти на мундиаль.

Смотрите видеотрансляцию матча на MEGOGO.

Португалия – Армения
События матча

30’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Невеш (Португалия), асcист Бруну Мигель Фернандеш.
28’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Рамуш (Португалия).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Эдуард Сперцян (Армения), асcист Грант-Леон Ранос.
7’
ГОЛ ! Мяч забил Ренату Вейга (Португалия).
сборная Португалии по футболу сборная Армении по футболу смотреть онлайн ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
