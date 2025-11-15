Карлос Алькарас – Феликс Оже-Альяссим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 ноября лидер мирового рейтинга АТР Карлос Алькарас проведет полуфинальный матч Итогового турнира АТР 2025 в Турине, Италия.

Ориентировочно в 21:30 по Киеву испанец начнет встречу против Феликса Оже-Альяссима (Канада, ATP 8).

Это будет восьмое очное противостояние. Счет 5:3 в пользу Карлоса.

В финале победитель поединка сыграет либо с Янником Синнером, либо с Алексом де Минауром.