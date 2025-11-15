ATP15 ноября 2025, 16:29 |
Карлос Алькарас – Феликс Оже-Альяссим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Итогового турнира АТР 2025
15 ноября лидер мирового рейтинга АТР Карлос Алькарас проведет полуфинальный матч Итогового турнира АТР 2025 в Турине, Италия.
Ориентировочно в 21:30 по Киеву испанец начнет встречу против Феликса Оже-Альяссима (Канада, ATP 8).
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет восьмое очное противостояние. Счет 5:3 в пользу Карлоса.
В финале победитель поединка сыграет либо с Янником Синнером, либо с Алексом де Минауром.
