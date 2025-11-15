Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Карлос Алькарас – Феликс Оже-Альяссим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
15 ноября 2025, 16:29 |
108
0

Карлос Алькарас – Феликс Оже-Альяссим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Итогового турнира АТР 2025

15 ноября 2025, 16:29 |
108
0
Карлос Алькарас – Феликс Оже-Альяссим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

15 ноября лидер мирового рейтинга АТР Карлос Алькарас проведет полуфинальный матч Итогового турнира АТР 2025 в Турине, Италия.

Ориентировочно в 21:30 по Киеву испанец начнет встречу против Феликса Оже-Альяссима (Канада, ATP 8).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет восьмое очное противостояние. Счет 5:3 в пользу Карлоса.

В финале победитель поединка сыграет либо с Янником Синнером, либо с Алексом де Минауром.

📺 Видеотрансляция
Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Синнер пробился в финал Итогового турнира, в 13-й раз переиграв де Минаура
ФОТО. Алькарас получил трофей за первое место в рейтинге по итогам сезона
Карлос Алькарас – Феликс Оже-Альяссим. Прогноз на полуфинал ATP Finals 2025
Карлос Алькарас (теннисист) Феликс Оже-Альяссим смотреть онлайн Итоговый турнир ATP
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зверев и Оже-Альяссим определили последнего полуфиналиста ATP Finals
Теннис | 15 ноября 2025, 00:25 0
Зверев и Оже-Альяссим определили последнего полуфиналиста ATP Finals
Зверев и Оже-Альяссим определили последнего полуфиналиста ATP Finals

Феликс в двух сетах переиграл Александра в третьем туре группы Бьорна Борга

Буковинцы насыпают до краев. Что нужно знать о лидере Первой лиги
Футбол | 15 ноября 2025, 10:57 21
Буковинцы насыпают до краев. Что нужно знать о лидере Первой лиги
Буковинцы насыпают до краев. Что нужно знать о лидере Первой лиги

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о команде Сергея Шищенко

Таблицы отбора ЧМ. Хорватия вышла в финальный раунд, Нидерланды почти там
Футбол | 15.11.2025, 06:23
Таблицы отбора ЧМ. Хорватия вышла в финальный раунд, Нидерланды почти там
Таблицы отбора ЧМ. Хорватия вышла в финальный раунд, Нидерланды почти там
Реал получил официальное предложение по Лунину. Клуб принял решение
Футбол | 15.11.2025, 07:46
Реал получил официальное предложение по Лунину. Клуб принял решение
Реал получил официальное предложение по Лунину. Клуб принял решение
Йожеф САБО: «Самое страшное – что они погибли. Я всю ночь не спал»
Футбол | 15.11.2025, 08:17
Йожеф САБО: «Самое страшное – что они погибли. Я всю ночь не спал»
Йожеф САБО: «Самое страшное – что они погибли. Я всю ночь не спал»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Что нужно Украине в матче против Исландии?
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Что нужно Украине в матче против Исландии?
14.11.2025, 06:23 31
Футбол
Франция – Украина – 4:0. Автобус Реброва в Париже. Видео голов, обзор матча
Франция – Украина – 4:0. Автобус Реброва в Париже. Видео голов, обзор матча
14.11.2025, 00:10 2
Футбол
РЕБРОВ: «Я думаю, это пенальти. У нас есть возможность все исправить»
РЕБРОВ: «Я думаю, это пенальти. У нас есть возможность все исправить»
14.11.2025, 00:23 32
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины понесла большую потерю перед игрой с Исландией
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины понесла большую потерю перед игрой с Исландией
14.11.2025, 15:14 57
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Известный экс-футболист Динамо стал главным тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Известный экс-футболист Динамо стал главным тренером
14.11.2025, 07:44
Футбол
Без шансов в Париже. Сборная Украины с крупным счетом проиграла Франции
Без шансов в Париже. Сборная Украины с крупным счетом проиграла Франции
13.11.2025, 23:40 240
Футбол
Азербайджан – Исландия – 0:2. Без сенсации в Баку. Видео голов, обзор матча
Азербайджан – Исландия – 0:2. Без сенсации в Баку. Видео голов, обзор матча
13.11.2025, 21:31 2
Футбол
УСИК не согласился с результатом большого боя: «Я считаю, что он победил»
УСИК не согласился с результатом большого боя: «Я считаю, что он победил»
15.11.2025, 00:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем