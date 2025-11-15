Чемпионат мира15 ноября 2025, 05:02 |
2423
1
ЛЕОНЕНКО: «Мне непонятно, почему арбитр так поступил со сборной Украины»
Виктор считает, что в ситуации с Назариной должен был быть назначен пенальти
15 ноября 2025, 05:02 |
2423
Бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко считает, что судья матча Франция – Украина должен был назначить пенальти в пользу «сине-желтых» во втором тайме.
– Как думаете, на Назарине был пенальти?
– Был. Мне вообще непонятно, почему арбитр не назначил пенальти, тем более что он смотрел ВАР. Соперник опасно играл высоко поднятой ногой. Но я думаю, что если бы и дал пенальти, то он бы нас не спас. Было бы 1:4 или 1:6. Если нет ударов по воротам, на положительный результат нельзя рассчитывать.
Білки з котами теж погодились
