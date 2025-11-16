Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. САБО: «Не допустил ли Ребров ошибки? Говорить не о чем»
Чемпионат мира
16 ноября 2025, 03:02 |
Йожеф – о решении Реброва выпустить резерв на матч против Франции

Getty Images/Global Images Ukraine. Йожеф Сабо

Бывший известный футболист и тренер Йожеф Сабо прокомментировал решение Сергея Реброва выставить на матч против Франции наполовину резервный состав сборной Украины.

– Ребров не допустил ошибки, выпустив на Францию второй состав?

– Это было ожидаемо. Главный матч нас ждет против Исландии. Если победим, то Ребров принял правильное решение, а если нет, то и говорить не о чем. Я вообще не знаю, кого сегодня можно называть основой, все футболисты у нас одинаковые.

13 ноября сборная Украины провела гостевой матч квалификации ЧМ-2026 в группе D против команды Франции. Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

Йожеф Сабо сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу Франция - Украина ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: BLIK
Перець
Все буде добре,  головне не обісратись як завжди перші 15 хвилин
