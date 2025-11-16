САБО: «Не допустил ли Ребров ошибки? Говорить не о чем»

Бывший известный футболист и тренер Йожеф Сабо прокомментировал решение Сергея Реброва выставить на матч против Франции наполовину резервный состав сборной Украины.

– Ребров не допустил ошибки, выпустив на Францию второй состав?

– Это было ожидаемо. Главный матч нас ждет против Исландии. Если победим, то Ребров принял правильное решение, а если нет, то и говорить не о чем. Я вообще не знаю, кого сегодня можно называть основой, все футболисты у нас одинаковые.

13 ноября сборная Украины провела гостевой матч квалификации ЧМ-2026 в группе D против команды Франции. Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.