Легенда Барселоны фигурирует по делу о финансовом мошенничестве в Перу

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста стал фигурантом расследования в Перу по делу о финансовом мошенничестве.

Прокуратура страны подозревает 41-летнего чемпиона мира в причастности к сети махинаций через его компанию Never Say Never и дочернюю NSN South America, созданную в 2023 году.

По версии следствия, имя Иньесты использовалось для привлечения инвестиций в спортивные и музыкальные мероприятия, большинство из которых так и не состоялись. Ущерб перуанских предпринимателей оценивается в более чем 600 000 долларов.

В июне 2024 года NSN South America объявила о банкротстве. Следствие считает, что компания экс-футболиста могла быть частью схемы по незаконному привлечению средств. Сам Иньеста комментариев не давал.