Без Анголы: три игрока Аргентины не поставили прививку от желтой лихорадки
Игроки мадридского клуба не оформили необходимые медицинские документы
Национальная сборная Аргентины по футболу столкнулась с кадровыми проблемами накануне запланированного товарищеского матча против команды Анголы, который состоится 14 ноября в Луанде.
Как стало известно, три игрока мадридского «Атлетико» – защитник Науэль Молина, полузащитник Джулиано Симеоне и нападающий Хулиан Альварес – не смогут присоединиться к национальной команде.
По информации испанского издания AS, причиной отстранения стало то, что футболисты не предоставили необходимого подтверждения о вакцинации против желтой лихорадки. Наличие действительного сертификата о прививке является строгим и обязательным требованием для въезда иностранных граждан на территорию Анголы.
Напомним, что Аргентина успешно завершила южноамериканский отборочный цикл к чемпионату мира-2026, заняв первое место в группе с 38 набранными очками. Аргентинцы опередили ближайшего преследователя, Эквадор, на девять пунктов.
Турнирная таблица квалификации к ЧМ-2026 в Южной Америке
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аргентина
|18
|12
|2
|4
|31 - 10
|10.09.25 Эквадор 1:0 Аргентина05.09.25 Аргентина 3:0 Венесуэла11.06.25 Аргентина 1:1 Колумбия06.06.25 Чили 0:1 Аргентина26.03.25 Аргентина 4:1 Бразилия
|38
|2
|Эквадор
|18
|8
|8
|2
|14 - 5
|10.09.25 Эквадор 1:0 Аргентина05.09.25 Парагвай 0:0 Эквадор11.06.25 Перу 0:0 Эквадор06.06.25 Эквадор 0:0 Бразилия26.03.25 Чили 0:0 Эквадор
|29
|3
|Колумбия
|18
|7
|7
|4
|28 - 18
|10.09.25 Венесуэла 3:6 Колумбия05.09.25 Колумбия 3:0 Боливия11.06.25 Аргентина 1:1 Колумбия06.06.25 Колумбия 0:0 Перу26.03.25 Колумбия 2:2 Парагвай
|28
|4
|Уругвай
|18
|7
|7
|4
|22 - 12
|10.09.25 Чили 0:0 Уругвай05.09.25 Уругвай 3:0 Перу11.06.25 Уругвай 2:0 Венесуэла06.06.25 Парагвай 2:0 Уругвай25.03.25 Боливия 0:0 Уругвай
|28
|5
|Бразилия
|18
|8
|4
|6
|24 - 17
|10.09.25 Боливия 1:0 Бразилия05.09.25 Бразилия 3:0 Чили11.06.25 Бразилия 1:0 Парагвай06.06.25 Эквадор 0:0 Бразилия26.03.25 Аргентина 4:1 Бразилия
|28
|6
|Парагвай
|18
|7
|7
|4
|14 - 10
|10.09.25 Перу 0:1 Парагвай05.09.25 Парагвай 0:0 Эквадор11.06.25 Бразилия 1:0 Парагвай06.06.25 Парагвай 2:0 Уругвай26.03.25 Колумбия 2:2 Парагвай
|28
|7
|Боливия
|18
|6
|2
|10
|17 - 35
|10.09.25 Боливия 1:0 Бразилия05.09.25 Колумбия 3:0 Боливия10.06.25 Боливия 2:0 Чили07.06.25 Венесуэла 2:0 Боливия25.03.25 Боливия 0:0 Уругвай
|20
|8
|Венесуэла
|18
|4
|6
|8
|18 - 28
|10.09.25 Венесуэла 3:6 Колумбия05.09.25 Аргентина 3:0 Венесуэла11.06.25 Уругвай 2:0 Венесуэла07.06.25 Венесуэла 2:0 Боливия26.03.25 Венесуэла 1:0 Перу
|18
|9
|Перу
|18
|2
|6
|10
|6 - 21
|10.09.25 Перу 0:1 Парагвай05.09.25 Уругвай 3:0 Перу11.06.25 Перу 0:0 Эквадор06.06.25 Колумбия 0:0 Перу26.03.25 Венесуэла 1:0 Перу
|12
|10
|Чили
|18
|2
|5
|11
|9 - 27
|10.09.25 Чили 0:0 Уругвай05.09.25 Бразилия 3:0 Чили10.06.25 Боливия 2:0 Чили06.06.25 Чили 0:1 Аргентина26.03.25 Чили 0:0 Эквадор
|11
