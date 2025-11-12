Без Анголы: три игрока Аргентины не поставили прививку от желтой лихорадки

Национальная сборная Аргентины по футболу столкнулась с кадровыми проблемами накануне запланированного товарищеского матча против команды Анголы, который состоится 14 ноября в Луанде.

Как стало известно, три игрока мадридского «Атлетико» – защитник Науэль Молина, полузащитник Джулиано Симеоне и нападающий Хулиан Альварес – не смогут присоединиться к национальной команде.

По информации испанского издания AS, причиной отстранения стало то, что футболисты не предоставили необходимого подтверждения о вакцинации против желтой лихорадки. Наличие действительного сертификата о прививке является строгим и обязательным требованием для въезда иностранных граждан на территорию Анголы.

Напомним, что Аргентина успешно завершила южноамериканский отборочный цикл к чемпионату мира-2026, заняв первое место в группе с 38 набранными очками. Аргентинцы опередили ближайшего преследователя, Эквадор, на девять пунктов.

Турнирная таблица квалификации к ЧМ-2026 в Южной Америке