Без Анголы: три игрока Аргентины не поставили прививку от желтой лихорадки

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Аргентина
12 ноября 2025, 02:37 | Обновлено 12 ноября 2025, 02:39
Игроки мадридского клуба не оформили необходимые медицинские документы

Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

Национальная сборная Аргентины по футболу столкнулась с кадровыми проблемами накануне запланированного товарищеского матча против команды Анголы, который состоится 14 ноября в Луанде.

Как стало известно, три игрока мадридского «Атлетико» – защитник Науэль Молина, полузащитник Джулиано Симеоне и нападающий Хулиан Альварес – не смогут присоединиться к национальной команде.

По информации испанского издания AS, причиной отстранения стало то, что футболисты не предоставили необходимого подтверждения о вакцинации против желтой лихорадки. Наличие действительного сертификата о прививке является строгим и обязательным требованием для въезда иностранных граждан на территорию Анголы.

Напомним, что Аргентина успешно завершила южноамериканский отборочный цикл к чемпионату мира-2026, заняв первое место в группе с 38 набранными очками. Аргентинцы опередили ближайшего преследователя, Эквадор, на девять пунктов.

Турнирная таблица квалификации к ЧМ-2026 в Южной Америке

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аргентина 18 12 2 4 31 - 10 10.09.25 Эквадор 1:0 Аргентина05.09.25 Аргентина 3:0 Венесуэла11.06.25 Аргентина 1:1 Колумбия06.06.25 Чили 0:1 Аргентина26.03.25 Аргентина 4:1 Бразилия 38
2 Эквадор 18 8 8 2 14 - 5 10.09.25 Эквадор 1:0 Аргентина05.09.25 Парагвай 0:0 Эквадор11.06.25 Перу 0:0 Эквадор06.06.25 Эквадор 0:0 Бразилия26.03.25 Чили 0:0 Эквадор 29
3 Колумбия 18 7 7 4 28 - 18 10.09.25 Венесуэла 3:6 Колумбия05.09.25 Колумбия 3:0 Боливия11.06.25 Аргентина 1:1 Колумбия06.06.25 Колумбия 0:0 Перу26.03.25 Колумбия 2:2 Парагвай 28
4 Уругвай 18 7 7 4 22 - 12 10.09.25 Чили 0:0 Уругвай05.09.25 Уругвай 3:0 Перу11.06.25 Уругвай 2:0 Венесуэла06.06.25 Парагвай 2:0 Уругвай25.03.25 Боливия 0:0 Уругвай 28
5 Бразилия 18 8 4 6 24 - 17 10.09.25 Боливия 1:0 Бразилия05.09.25 Бразилия 3:0 Чили11.06.25 Бразилия 1:0 Парагвай06.06.25 Эквадор 0:0 Бразилия26.03.25 Аргентина 4:1 Бразилия 28
6 Парагвай 18 7 7 4 14 - 10 10.09.25 Перу 0:1 Парагвай05.09.25 Парагвай 0:0 Эквадор11.06.25 Бразилия 1:0 Парагвай06.06.25 Парагвай 2:0 Уругвай26.03.25 Колумбия 2:2 Парагвай 28
7 Боливия 18 6 2 10 17 - 35 10.09.25 Боливия 1:0 Бразилия05.09.25 Колумбия 3:0 Боливия10.06.25 Боливия 2:0 Чили07.06.25 Венесуэла 2:0 Боливия25.03.25 Боливия 0:0 Уругвай 20
8 Венесуэла 18 4 6 8 18 - 28 10.09.25 Венесуэла 3:6 Колумбия05.09.25 Аргентина 3:0 Венесуэла11.06.25 Уругвай 2:0 Венесуэла07.06.25 Венесуэла 2:0 Боливия26.03.25 Венесуэла 1:0 Перу 18
9 Перу 18 2 6 10 6 - 21 10.09.25 Перу 0:1 Парагвай05.09.25 Уругвай 3:0 Перу11.06.25 Перу 0:0 Эквадор06.06.25 Колумбия 0:0 Перу26.03.25 Венесуэла 1:0 Перу 12
10 Чили 18 2 5 11 9 - 27 10.09.25 Чили 0:0 Уругвай05.09.25 Бразилия 3:0 Чили10.06.25 Боливия 2:0 Чили06.06.25 Чили 0:1 Аргентина26.03.25 Чили 0:0 Эквадор 11
Полная таблица

Хулиан Альварес Науэль Молина Джулиано Симеоне Атлетико Мадрид сборная Аргентины по футболу сборная Анголы по футболу товарищеские матчи
Михаил Олексиенко Источник: AS
