Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Стало известно, кто покажет матч отбора на ЧМ-2026 Франция – Украина
Чемпионат мира
11 ноября 2025, 18:01 |
2012
0

Стало известно, кто покажет матч отбора на ЧМ-2026 Франция – Украина

Поединок четвертого тура в квартете D состоится 13 ноября в 21:45 по киевскому времени

Стало известно, кто покажет матч отбора на ЧМ-2026 Франция – Украина
УАФ. Сборная Украины по футболу

В четверг, 13 ноября, состоится матч пятого тура группы D квалификации к чемпионату мира, в котором сойдутся сборные Франции и Украины. Встреча начнется 21:45 по киевскому времени

Команды сыграют на стадионе «Parc des Princes» в Париже. Стало известно, кто из телетрансляторов покажет предстоящий поединок подопечных Сергея Реброва.

Этот и другие матчи сборной Украины в отборе ЧМ-2026 будет транслироваться на медиасервисе MEGOGO на ОТТ-платформе по подпискам «Оптимальная», «Максимальная», «Спорт», «MEGOPACK N+S». Кроме того, игру «сине-желтых» фанаты смогут посмотреть бесплатно на телеканале «MEGOGO СПОРТ» в эфире Т2 или кабельных сетях.

Поединок сборной Украины будет доступен в разделе «Спорт» («Футбол») на канале «MEGOGO Футбол Перший» и на отдельном канале в разделе «Телевидение», который появится в день поединка, 13 ноября.

После четырех сыгранных туров Франция является лидером квартета D, имея в своем активе десять баллов. Сборная Украины набрала семь очков и разместилась на второй позиции.


Николай Тытюк Источник: MEGOGO
