Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Легенда Шахтера: «Они выглядят очень мощно, поэтому и победят»
Сборная УКРАИНЫ
11 ноября 2025, 17:03 | Обновлено 11 ноября 2025, 17:20
Андрей Воробей сделал прогноз на матч между сборными Франции и Украины

Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины

Экс-нападающий «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью для Sport.ua сделал прогноз на матч между сборными Франции и Украины в рамках квалификации чемпионата мира:

«В матчах своей сборной всегда ждешь положительного результата, однако в этой игре у «сине-желтых» немного шансов на успех. Очень сложно будет противостоять скоростным французским исполнителям, поскольку наша защита не такая быстрая. Тем более что на своем поле подопечные Дидье Дешама выглядят очень мощно, поэтому они и победят».

Также Андрей Воробей спргнозировал точный счет матча – 3:1 в пользу французов.

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Symon999
Зрозуміло,що ти Андрію як Українець бажаєш,але розчарую! Рахунок 1:2
Слава Україні!
