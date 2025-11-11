Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лионель МЕССИ: «Я представлял себе, что всю жизнь буду играть там»
Другие новости
11 ноября 2025, 16:50 |
416
0

Лионель МЕССИ: «Я представлял себе, что всю жизнь буду играть там»

Аргентинец вспомнил уход из «Барселоне»

11 ноября 2025, 16:50 |
416
0
Лионель МЕССИ: «Я представлял себе, что всю жизнь буду играть там»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал о уходе из «Барселоны»:

– Люди не забывают, это совершенно ясно.

– Я думаю, я однажды говорил с вами об этом. У меня осталось странное ощущение после ухода, из-за того, как все сложилось, из-за того, как я закончил играть в последние годы без зрителей, из-за пандемии. После всей жизни, проведенной там, я ушел не так, как представлял, как мечтал. Я представлял себе, как я уже сказал, что всю свою карьеру буду играть в Европе, в «Барселоне», а потом приеду сюда, как и сделал, потому что это было моим желанием, тем, чего я хотел. И, ну, прощание тоже было немного странным, из-за ситуации, из-за всего. Но, я думаю, что любовь людей всегда будет, из-за того, что я сказал, из-за всего, что мы пережили.

Ранее Лионель Месси высказался о завершении карьеры Альбы и Бускетса.

По теме:
Лионель МЕССИ: «Это было очень странно. Мы этого не ожидали»
Ямаль пропустит матчи сборной Испании – что случилось со звездой Барселоны?
Месси снова совершил 60+ результативных действий за календарный год
Лионель Месси Барселона Интер Майами
Даниил Кирияка Источник: Sport.es
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины потеряла звезду в преддверии игры с Францией
Футбол | 11 ноября 2025, 12:52 7
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины потеряла звезду в преддверии игры с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины потеряла звезду в преддверии игры с Францией

Артем Довбик не поможет команде в ноябре

Тренер Жироны выступил с публичным заявлением по поводу Артема Довбика
Футбол | 11 ноября 2025, 08:33 1
Тренер Жироны выступил с публичным заявлением по поводу Артема Довбика
Тренер Жироны выступил с публичным заявлением по поводу Артема Довбика

Мичел вспомнил выступления украинского нападающего за каталонский клуб

ВИДЕО. В сборную Украины приехал лидер, который не играл с Азербайджаном
Футбол | 10.11.2025, 20:25
ВИДЕО. В сборную Украины приехал лидер, который не играл с Азербайджаном
ВИДЕО. В сборную Украины приехал лидер, который не играл с Азербайджаном
ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта нашла замену Юричу. Его сватали в Ювентус
Футбол | 11.11.2025, 16:20
ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта нашла замену Юричу. Его сватали в Ювентус
ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта нашла замену Юричу. Его сватали в Ювентус
Владислав ЛУПАШКО: «Меня не пускали в раздевалку. Такого еще не видел»
Футбол | 11.11.2025, 07:22
Владислав ЛУПАШКО: «Меня не пускали в раздевалку. Такого еще не видел»
Владислав ЛУПАШКО: «Меня не пускали в раздевалку. Такого еще не видел»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
09.11.2025, 18:51 32
Футбол
Леннокс Льюис уговаривает звездного боксера не сражаться против Усика
Леннокс Льюис уговаривает звездного боксера не сражаться против Усика
10.11.2025, 06:42
Бокс
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
10.11.2025, 08:16 15
Футбол
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
10.11.2025, 05:42 6
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Вот почему он сейчас лучший боксер. А Усик так может?»
Майк ТАЙСОН: «Вот почему он сейчас лучший боксер. А Усик так может?»
11.11.2025, 06:50 15
Бокс
Турки Аль-Шейх готов организовать один из самых денежных боев в боксе
Турки Аль-Шейх готов организовать один из самых денежных боев в боксе
10.11.2025, 00:02
Бокс
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
10.11.2025, 06:23 27
Футбол
Известна реакция Усика после победы Уордли над Паркером
Известна реакция Усика после победы Уордли над Паркером
10.11.2025, 04:42 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем