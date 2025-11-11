Лионель МЕССИ: «Я представлял себе, что всю жизнь буду играть там»

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал о уходе из «Барселоны»:

– Люди не забывают, это совершенно ясно.

– Я думаю, я однажды говорил с вами об этом. У меня осталось странное ощущение после ухода, из-за того, как все сложилось, из-за того, как я закончил играть в последние годы без зрителей, из-за пандемии. После всей жизни, проведенной там, я ушел не так, как представлял, как мечтал. Я представлял себе, как я уже сказал, что всю свою карьеру буду играть в Европе, в «Барселоне», а потом приеду сюда, как и сделал, потому что это было моим желанием, тем, чего я хотел. И, ну, прощание тоже было немного странным, из-за ситуации, из-за всего. Но, я думаю, что любовь людей всегда будет, из-за того, что я сказал, из-за всего, что мы пережили.

Ранее Лионель Месси высказался о завершении карьеры Альбы и Бускетса.