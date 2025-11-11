Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лионель МЕССИ: «Это было очень странно. Мы этого не ожидали»
Испания
11 ноября 2025, 15:19 | Обновлено 11 ноября 2025, 15:20
Лионель МЕССИ: «Это было очень странно. Мы этого не ожидали»

Аргентинец высказался о завершении карьеры Альбы и Бускетса

Лионель МЕССИ: «Это было очень странно. Мы этого не ожидали»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался о завершении карьеры Жорди Альбы и Серхио Бускетса:

– Два партнера, с которыми вы сюда приехали, уходят?

– Очень странно.

– Очень странно, говорите?

– Правда, это было очень странно, особенно ситуация с Жорди Альбой, потому что мы этого не ожидали. С Бускетсом мы об этом больше говорили, он уже обдумывал это и говорил об этом, но Жорди ушел в один день, мы этого не ожидали. Он подошел к нам однажды в раздевалке и сказал, что собирается объявить об этом, что уходит, не обсудив и не прокомментировав это заранее. Для нас это произошло внезапно, и было еще более удивительно. Но да, это жаль, потому что помимо того, что мы наслаждаемся игрой на поле, мы еще и друзья. Мы начали этот вызов, приехав в Майами вместе. Ну, вы же видите, что время подходит к концу и приближается момент, потому что мы одного поколения, прошли всю карьеру вместе, и то, что мы смогли провести последние годы вместе, тоже было очень приятно.

Ранее сообщалось о том, что «Интер Майами» согласился отпустить Месси в известный клуб.

Лионель Месси Жорди Альба Серхио Бускетс Интер Майами завершение карьеры Major League Soccer (MLS)
Даниил Кирияка Источник: Sport.es
