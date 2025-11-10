Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Металлист 1925 хочет купить украинского вратаря за солидные деньги
Украина. Премьер лига
10 ноября 2025, 20:44
Металлист 1925 хочет купить украинского вратаря за солидные деньги

Клуб нацелился на Александра Сапутина

Металлист 1925 хочет купить украинского вратаря за солидные деньги
ФК Заря. Александр Сапутин

«Металлист 1925» нацелился на вратаря «Зари» Александра Сапутина.

По информации источника, харьковский «Металлист 1925» активно рассматривает возможность подписания голкипера «Зари» уже этой зимой.

Луганский клуб осведомлен об интересе и оценил своего вратаря как минимум в €1,5 миллиона. Кроме того, «Металлист 1925» ведет наблюдение еще за двумя украинскими вратарями – Иваном Пахолюком из «Колоса» и Валентином Горохом из «Вереса».

Ранее харьковчане также присматривались к албанскому вратарю Марио Дайсинани из «Эгнатии», однако дальше предварительных контактов дело не продвинулось.

Александр Сапутин трансферы УПЛ трансферы Заря Луганск Металлист 1925
Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
От іще, розбіжались! Не раджу луганцям посилювати конкурентів. Зорі самій потрібен гарний кіпер в боротьбі з ЛНЗ і Поліссям за єврокубки!😊
Ответить
+1
Gargantua
обыкновенный вратарь.
из необычных сейчас в УПЛ только Марченко, но у него неприятная травма.
Ответить
0
