Металлист 1925 хочет купить украинского вратаря за солидные деньги

«Металлист 1925» нацелился на вратаря «Зари» Александра Сапутина.

По информации источника, харьковский «Металлист 1925» активно рассматривает возможность подписания голкипера «Зари» уже этой зимой.

Луганский клуб осведомлен об интересе и оценил своего вратаря как минимум в €1,5 миллиона. Кроме того, «Металлист 1925» ведет наблюдение еще за двумя украинскими вратарями – Иваном Пахолюком из «Колоса» и Валентином Горохом из «Вереса».

Ранее харьковчане также присматривались к албанскому вратарю Марио Дайсинани из «Эгнатии», однако дальше предварительных контактов дело не продвинулось.