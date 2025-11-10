Металлист 1925 хочет купить украинского вратаря за солидные деньги
Клуб нацелился на Александра Сапутина
«Металлист 1925» нацелился на вратаря «Зари» Александра Сапутина.
По информации источника, харьковский «Металлист 1925» активно рассматривает возможность подписания голкипера «Зари» уже этой зимой.
Луганский клуб осведомлен об интересе и оценил своего вратаря как минимум в €1,5 миллиона. Кроме того, «Металлист 1925» ведет наблюдение еще за двумя украинскими вратарями – Иваном Пахолюком из «Колоса» и Валентином Горохом из «Вереса».
Ранее харьковчане также присматривались к албанскому вратарю Марио Дайсинани из «Эгнатии», однако дальше предварительных контактов дело не продвинулось.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Владимир Бражко может покинуть клуб
Известный в прошлом тренер – о Бленуце и Герреро
из необычных сейчас в УПЛ только Марченко, но у него неприятная травма.