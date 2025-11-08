Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Игрок «Зари» рассказал, благодаря чему луганчане обыграли «Металлист 1925»

Луганчане отпраздновали вторую победу подряд

ФК Заря. Роман Вантух

Один из лидеров «Зари» Роман Вантух эксклюзивно для Sport.ua рассказал, кого бы он выделил в поединке 12 тура УПЛ с «Металлистом 1925», в котором его команда одержала победу – 3:1.

«Трудно сказать, почему мы были такими пассивными в дебюте. К счастью, харьковчане не использовали две подходящие возможности выйти вперед. А потом сработало старое правило: не реализуешь голевой момент – жди неприятностей. На 8-й минуте наш капитан Филипп Будковский наказал номинальных хозяев за ошибку в защите. После этого игровое преимущество «Зари» сомнений не вызывало. Не выбил нас из колеи даже реализованный «Металлистом 1925» пенальти. Возможно потому, что в одной из очередных атак мне удалось мощным ударом восстановить статус-кво – 1:2.

Радует, что все наработки на тренировках сегодня дали о себе знать. Прежде всего, к нашей интенсивности соперник был не готов. Немного разочаровали стартовые минуты, но в целом «Заря» сыграла очень хорошо. Мы были сильнее командой и все же, выделил бы бразильца Жуниора, который нейтрализовал лидера атак слобожанцев Эрмира Рашицу», – сказал Вантух.Сейчас «Заря» набрала 19 очков и переместилась на седьмое место.

