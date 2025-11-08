Игрок «Зари» рассказал, благодаря чему луганчане обыграли «Металлист 1925»

Один из лидеров «Зари» Роман Вантух эксклюзивно для Sport.ua рассказал, кого бы он выделил в поединке 12 тура УПЛ с «Металлистом 1925», в котором его команда одержала победу – 3:1.

«Трудно сказать, почему мы были такими пассивными в дебюте. К счастью, харьковчане не использовали две подходящие возможности выйти вперед. А потом сработало старое правило: не реализуешь голевой момент – жди неприятностей. На 8-й минуте наш капитан Филипп Будковский наказал номинальных хозяев за ошибку в защите. После этого игровое преимущество «Зари» сомнений не вызывало. Не выбил нас из колеи даже реализованный «Металлистом 1925» пенальти. Возможно потому, что в одной из очередных атак мне удалось мощным ударом восстановить статус-кво – 1:2.

Радует, что все наработки на тренировках сегодня дали о себе знать. Прежде всего, к нашей интенсивности соперник был не готов. Немного разочаровали стартовые минуты, но в целом «Заря» сыграла очень хорошо. Мы были сильнее командой и все же, выделил бы бразильца Жуниора, который нейтрализовал лидера атак слобожанцев Эрмира Рашицу», – сказал Вантух.Сейчас «Заря» набрала 19 очков и переместилась на седьмое место.