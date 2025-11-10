Нико О'РАЙЛИ: «Каждый игрок Ман Сити переиграл соперника из Ливерпуля»

Полузащитник «Манчестер Сити» Нико О’Райли поделился своими эмоциями и радостью команды после впечатляющей победы в матче 11-го тура Премьер-лиги над действующим чемпионом «Ливерпулем» со счетом 3:0.

Эрлинг Холанд открыл счет головой вскоре после того, как его пенальти был отражен, а полузащитник Нико Гонсалес удвоил преимущество благодаря удару с рикошетом перед перерывом. Игрок матча Жереми Доку закрутил прекрасный третий мяч, обеспечив три важнейших очка, которые подняли «горожан» на второе место в турнирной таблице – на 4 очка позади «Арсенала».

В послематчевом интервью Нико О’Райли передал восхищение команды этой победой:

«Я бы сказал, это очень прекрасная победа. Очень важно было добыть три очка против такого сложного соперника. Действующие чемпионы приехали к нам, поэтому мы знали, что должны навязать им тяжелый матч. И мы это сделали.

Мы все в восторге от добытых трех очков. Я думаю, мы были надежными от обороны до атаки по всему полю. Думаю, каждый игрок переиграл своего соперника. Когда так делаешь – ошибиться нельзя».

Выпускник академии Ман Сити также отметил свое личное противостояние с Мохамедом Салахом, поблагодарил болельщиков «Сити» за поддержку и поздравил Пепа Гвардиолу с 1000-м матчем в тренерской карьере.