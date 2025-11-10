Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нико О'РАЙЛИ: «Каждый игрок Ман Сити переиграл соперника из Ливерпуля»
Англия
10 ноября 2025, 18:03 | Обновлено 10 ноября 2025, 18:19
48
0

Нико О'РАЙЛИ: «Каждый игрок Ман Сити переиграл соперника из Ливерпуля»

Хавбек горожан оценил победу в центральном матче тура АПЛ

10 ноября 2025, 18:03 | Обновлено 10 ноября 2025, 18:19
48
0
Нико О'РАЙЛИ: «Каждый игрок Ман Сити переиграл соперника из Ливерпуля»
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико О'Райли

Полузащитник «Манчестер Сити» Нико О’Райли поделился своими эмоциями и радостью команды после впечатляющей победы в матче 11-го тура Премьер-лиги над действующим чемпионом «Ливерпулем» со счетом 3:0.

Эрлинг Холанд открыл счет головой вскоре после того, как его пенальти был отражен, а полузащитник Нико Гонсалес удвоил преимущество благодаря удару с рикошетом перед перерывом. Игрок матча Жереми Доку закрутил прекрасный третий мяч, обеспечив три важнейших очка, которые подняли «горожан» на второе место в турнирной таблице – на 4 очка позади «Арсенала».

В послематчевом интервью Нико О’Райли передал восхищение команды этой победой:

«Я бы сказал, это очень прекрасная победа. Очень важно было добыть три очка против такого сложного соперника. Действующие чемпионы приехали к нам, поэтому мы знали, что должны навязать им тяжелый матч. И мы это сделали.

Мы все в восторге от добытых трех очков. Я думаю, мы были надежными от обороны до атаки по всему полю. Думаю, каждый игрок переиграл своего соперника. Когда так делаешь – ошибиться нельзя».

Выпускник академии Ман Сити также отметил свое личное противостояние с Мохамедом Салахом, поблагодарил болельщиков «Сити» за поддержку и поздравил Пепа Гвардиолу с 1000-м матчем в тренерской карьере.

По теме:
Максим ФЕЩУК: «Победили благодаря характеру и вере в себя»
ГВАРДИОЛА – про 1000 матчей: «Горжусь отпраздновать победой над Ливерпулем»
ГВАРДИОЛА: «Мы прессингуем высоко. Мне нравятся владение мячом и передачи»
Ливерпуль пресс-конференция чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Манчестер Сити - Ливерпуль Нико О'Райли
Николай Степанов Источник: ФК Манчестер Сити
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский назвал причины неожиданного поражения Динамо от ЛНЗ
Футбол | 10 ноября 2025, 09:47 47
Шовковский назвал причины неожиданного поражения Динамо от ЛНЗ
Шовковский назвал причины неожиданного поражения Динамо от ЛНЗ

Наставник киевского клуба признался, что его подопечным не хватило свежести и эмоций

САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
Футбол | 10 ноября 2025, 05:42 5
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»

Известный в прошлом тренер – о Бленуце и Герреро

Ямаль все больше похож на Неймара, чем на Месси. И это беспокоит Барселону
Футбол | 10.11.2025, 15:11
Ямаль все больше похож на Неймара, чем на Месси. И это беспокоит Барселону
Ямаль все больше похож на Неймара, чем на Месси. И это беспокоит Барселону
Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье
Футбол | 10.11.2025, 06:22
Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье
Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье
ФОТО. Реакция Сергея Реброва на рождение ребенка. Без слов
Футбол | 10.11.2025, 18:30
ФОТО. Реакция Сергея Реброва на рождение ребенка. Без слов
ФОТО. Реакция Сергея Реброва на рождение ребенка. Без слов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
08.11.2025, 21:21 14
Теннис
Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
09.11.2025, 07:10 2
Футбол
Кого Месси считает лучшим игроком мира после себя? Ответ – класс
Кого Месси считает лучшим игроком мира после себя? Ответ – класс
09.11.2025, 02:44 7
Футбол
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
10.11.2025, 08:16 15
Футбол
Мяч Судакова, автогол Трубину. Бенфика упустила победу в чемпионате на 90+1
Мяч Судакова, автогол Трубину. Бенфика упустила победу в чемпионате на 90+1
10.11.2025, 00:30 7
Футбол
ФОТО. Итальянскую модель обвинили в травмах двух спортсменов из-за секса
ФОТО. Итальянскую модель обвинили в травмах двух спортсменов из-за секса
09.11.2025, 02:12 1
Футбол
Леннокс Льюис уговаривает звездного боксера не сражаться против Усика
Леннокс Льюис уговаривает звездного боксера не сражаться против Усика
10.11.2025, 06:42
Бокс
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
09.11.2025, 07:33 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем