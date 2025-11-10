ГВАРДИОЛА: «Мы прессингуем высоко. Мне нравятся владение мячом и передачи»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
10 ноября 2025, 17:41 | Обновлено 10 ноября 2025, 17:55
Манчестер Сити. Пеп Гвардиола

Тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола признал, что очень рад тому, что его игроки помогли ему отпраздновать победой 1000-й матч на тренерском посту.

Испанский наставник наблюдал, как его команда уверенно обыграла действующего чемпиона Премьер-лиги «Ливерпуль» со счетом 3:0 на заполненном «Этихаде». Пеп сказал, что то, как его команда сыграла от начала до конца, сделало достижение этого невероятного тренерского рубежа еще более памятным.

Пеп Гвардиола: «Я не хочу предавать самого себя. Мне нравится, когда мы владеем мячом и отдаем передачи. Именно поэтому мы прессингуем высоко, чтобы как можно быстрее вернуть мяч. Мне нравится, когда моя команда играет в короткие передачи, а ребята, которые умеют обыгрывать один в один, должны это делать.

Первый тайм был очень хорошим и в атаке, и в защите. У нас была угроза за спинами соперников. Во втором тайме мы говорили о единоборствах. Наше мышление – выигрывать мяч. Что это значит, когда я владею мячом, делаю лишнюю передачу и не теряю его? Мы много говорили об этом в последние дни.

Во втором тайме, в первые несколько минут, мы потеряли мяч, и это сделало все сложнее. Райану было труднее, потому что больше пространства оставалось слева из-за того, как мы оборонялись. Вся линия защиты, Берни, Нико были невероятными. Спасибо игрокам и персоналу за невероятный подарок в этом матче – победу над самым важным соперником, с которым мы сталкивались за 10 лет здесь.

Было приятно играть против них – Вирджил, Робертсон, Салах – мы провели тысячу битв. Я думаю, что Пеп Линдерс, мой ассистент, немного олицетворяет Юргена. Это был особенный вечер с моими детьми, так что все было прекрасно».

Также Пеп похвалил Нико О'Райли за то, как он нейтрализовал серьезную угрозу со стороны Мохамеда Салаха, который на протяжении последних 8 лет неоднократно создавал проблемы для «Сити».

Пеп Гвардиола: «Салах был настоящим кошмаром на протяжении многих лет. Он топ-уровня. Я сказал Нико, что он должен быть агрессивным. Центральные защитники и полузащитники помогали ему каждый раз, когда Мохамед получал мяч. Джереми, Бернарду, Фил – все были рядом.

Это была невероятная командная работа, но Нико сделал шаг вперед, потому что в конце концов нужно доказывать себя в игре против лучших вингеров. Нет лучшего примера, чем матч против Салаха – он сыграл действительно хорошо. Сейчас он в национальной сборной, потому что Томас Тухель достаточно умен, чтобы увидеть, как он выступает.

У Нико было много хороших качеств, но такой интенсивности в единоборствах у него не было в академии, потому что он играл восьмого или десятого номера в полузащите. Я очень доволен тем, как он сыграл».

Ливерпуль Пеп Гвардиола пресс-конференция чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Манчестер Сити - Ливерпуль Нико О'Райли
Николай Степанов Источник: ФК Манчестер Сити
