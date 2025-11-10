Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Хаби АЛОНСО: «Мы не можем так играть, поэтому я его заменил»
Испания
Хаби АЛОНСО: «Мы не можем так играть, поэтому я его заменил»

Тренер объяснил замену Дина Хейсена в последнем матче

Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо 

Мадридский «Реал» не смог одолеть «Райо Вальекано» в 12-м туре Ла Лиги – матч завершился безголевой ничьей.

После завершения первого тайма этого матча поле покинул защитник Дин Хейсен, Хаби Алонсо объяснил свое решение.

«Мы не могли позволить себе играть с десятью игроками, поэтому я был вынужден его заменить», – сказал Алонсо.

Дин Хейсен получил желтую карточку в первом тайме матча против «Райо Вальекано».

Ранее главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо подвел итоги ничейного матча с «Райо Вальекано» в 12-м туре испанской Ла Лиги (0:0).

Хаби Алонсо Райо Вальекано чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Райо Вальекано - Реал Дин Хейсен
Дмитрий Олийченко Источник: DefensaCentral
