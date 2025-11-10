Хаби АЛОНСО: «Мы не можем так играть, поэтому я его заменил»

Мадридский «Реал» не смог одолеть «Райо Вальекано» в 12-м туре Ла Лиги – матч завершился безголевой ничьей.

После завершения первого тайма этого матча поле покинул защитник Дин Хейсен, Хаби Алонсо объяснил свое решение.

«Мы не могли позволить себе играть с десятью игроками, поэтому я был вынужден его заменить», – сказал Алонсо.

Дин Хейсен получил желтую карточку в первом тайме матча против «Райо Вальекано».

