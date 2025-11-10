ГВАРДИОЛА: «Три победы подряд. Это фантастическая неделя для Ман Сити»

Тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола находится в восторге после того, как на этой неделе команда одержала три победы подряд. Он подчеркнул, что «Сити» возвращается к своему лучшему уровню после уверенной победы над «Ливерпулем» (3:0) в 11-м туре АПЛ.

Команда Гвардиолы после впечатляющих побед над «Борнмутом» и дортмундской «Боруссией» взяла три очка и над действующими чемпионами. Невероятная победа в воскресенье, которая стала 1000-м матчем Гвардиолы в тренерской карьере, подняла «Сити» на второе место в Премьер-лиге.

После сложного сезона, который в прошлом году не позволил команде показать максимум, Пеп говорит, что в этом сезоне есть положительные сигналы.

Пеп Гвардиола: «У команды хорошее настроение. У нас была энергия. В прошлом сезоне мы потеряли энергию, я не знаю почему. Мы не были той командой, которой были много лет. Мы потеряли игроков, но пытались подталкивать друг друга и не смогли это сделать.

Даже тогда мы финишировали третьими, а обычно в такой ситуации в Премьер-лиге финишируешь десятым. С момента Клубного чемпионата мира в США я почувствовал что-то другое, чем в прошлом сезоне в целом.

В октябре и ноябре Премьер-лигу не выигрывают. Команда, которая растет, побеждает. Ты можешь быть на вершине, но нужно становиться лучше и лучше. Мы часто об этом говорим.

Мы чувствуем, что движемся в правильном направлении. Мы вернулись во многих аспектах. Мне не понравился второй тайм против «Борнмута» или «Ливерпуля», или 20 минут против «Боруссии», но это момент, над которым нам нужно работать.

Важно было победить «Борнмут», «Боруссию» и «Ливерпуль». Фантастическая неделя для нас. Я чувствую, что мы вернулись и теперь можем играть по-разному. Это хорошо для нас, но не для соперников. Они не знают, что мы будем делать».