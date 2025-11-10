ФОТО. Месси тайно вернулся в Барселону, но есть нюанс
Лео посетил обновленный Камп Ноу
Аргентинський нападник американського «Інтер Маямі» Ліонель Мессі таємно прилетів у Барселону, аби відвідати оновлений стадіон «Камп Ноу».
Вже після візиту на арену легендарний футболіст зробив публікацію в Instagram:
«Вчора ввечері я повернувся в місце, за яким сумую душею. Місце, де я був безмежно щасливим, де ви, друзі, змусили мене відчути себе в тисячу разів найщасливішою людиною у світі. Сподіваюся, одного разу я зможу повернутися, і не просто попрощатися як гравець, що мені так і не вдалося зробити...»
Ліонель Мессі перебував у структурі «Барселони» з 2000 по 2021 рік.
ФОТО. Мессі таємно повернувся в Барселону, але є нюанс
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Владимир Бражко может покинуть клуб
Известный в прошлом тренер – о Бленуце и Герреро