ФОТО. Месси тайно вернулся в Барселону, но есть нюанс

Аргентинський нападник американського «Інтер Маямі» Ліонель Мессі таємно прилетів у Барселону, аби відвідати оновлений стадіон «Камп Ноу».

Вже після візиту на арену легендарний футболіст зробив публікацію в Instagram:

«Вчора ввечері я повернувся в місце, за яким сумую душею. Місце, де я був безмежно щасливим, де ви, друзі, змусили мене відчути себе в тисячу разів найщасливішою людиною у світі. Сподіваюся, одного разу я зможу повернутися, і не просто попрощатися як гравець, що мені так і не вдалося зробити...»

Ліонель Мессі перебував у структурі «Барселони» з 2000 по 2021 рік.

ФОТО. Мессі таємно повернувся в Барселону, але є нюанс