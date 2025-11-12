Луис ЭНРИКЕ: «Он сыграл очень хорошо, я давно такого не видел»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил игру Варрена Заира-Эмери в матче против «Лиона» (3:2).

«Заир-Эмери вернулся на высокий уровень, он хорошо сыграл, чего я давно уже не наблюдал. Я считаю, что в этом сезоне он прибавил в уверенности. Он может играть на любой позиции и очень эффективен. Он выполняет все хорошо. Должны быть футболисты, способные влиять на ход матча и играть на разных позициях», – сказал Энрике.

