Луис ЭНРИКЕ: «Он сыграл очень хорошо, я давно такого не видел»

Франция
12 ноября 2025, 01:02 |
Тренер – о Заире-Эмери

Луис Энрике

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил игру Варрена Заира-Эмери в матче против «Лиона» (3:2).

«Заир-Эмери вернулся на высокий уровень, он хорошо сыграл, чего я давно уже не наблюдал. Я считаю, что в этом сезоне он прибавил в уверенности. Он может играть на любой позиции и очень эффективен. Он выполняет все хорошо. Должны быть футболисты, способные влиять на ход матча и играть на разных позициях», – сказал Энрике.

Ранее главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике назвал игрока «Барселоны», который впечатляет его больше всего.

Варрен Заир-Эмери Луис Энрике Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ Лион Лион - ПСЖ
Дмитрий Олийченко Источник: RMC
