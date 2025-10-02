Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Луис ЭНРИКЕ: «Он фантастический футболист, как Гарри Поттер»
Лига чемпионов
02 октября 2025, 06:45 | Обновлено 02 октября 2025, 07:50
2107
0

Испанский тренер – о Педри

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике назвал игрока «Барселоны», который впечатляет его больше всего.

«Я хорошо знаю Педри, и он невероятный игрок. Для меня он как Гарри Поттер. «Барса» – это не только Педри. У них есть Де Йонг, Кубарси, Ямаль... множество игроков высшего уровня», – отметил Энрике.

В текущем сезоне испанского чемпионата Педри сыграл семь матчей и сумел отличиться одним голом.

Ранее лидер каталонской «Барселоны» Педри выразил обеспокоенность травмой своего одноклубника Гави.

По теме:
У кого 8,6? Известна оценка Кащука после сенсационной победы Карабаха в ЛЧ
Наставник Ювентуса: Нельзя проигрывать на последних секундах из-за углового
Боруссия Д – Атлетик Б – 4:1. Разгром в Дортмунде. Видео голов и обзор
Луис Энрике ПСЖ Педри Барселона Лига чемпионов
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

