Луис ЭНРИКЕ: «Он фантастический футболист, как Гарри Поттер»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике назвал игрока «Барселоны», который впечатляет его больше всего.

«Я хорошо знаю Педри, и он невероятный игрок. Для меня он как Гарри Поттер. «Барса» – это не только Педри. У них есть Де Йонг, Кубарси, Ямаль... множество игроков высшего уровня», – отметил Энрике.

В текущем сезоне испанского чемпионата Педри сыграл семь матчей и сумел отличиться одним голом.

Ранее лидер каталонской «Барселоны» Педри выразил обеспокоенность травмой своего одноклубника Гави.