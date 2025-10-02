Лига чемпионов02 октября 2025, 06:45 | Обновлено 02 октября 2025, 07:50
Луис ЭНРИКЕ: «Он фантастический футболист, как Гарри Поттер»
Испанский тренер – о Педри
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике назвал игрока «Барселоны», который впечатляет его больше всего.
«Я хорошо знаю Педри, и он невероятный игрок. Для меня он как Гарри Поттер. «Барса» – это не только Педри. У них есть Де Йонг, Кубарси, Ямаль... множество игроков высшего уровня», – отметил Энрике.
В текущем сезоне испанского чемпионата Педри сыграл семь матчей и сумел отличиться одним голом.
Ранее лидер каталонской «Барселоны» Педри выразил обеспокоенность травмой своего одноклубника Гави.
