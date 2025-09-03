Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Суперзвезда Барселоны: «Все серьезнее, чем кажется. Он травмирован»
Испания
03 сентября 2025, 00:40
Суперзвезда Барселоны: «Все серьезнее, чем кажется. Он травмирован»

Педри обеспокоен травмой Гави

Суперзвезда Барселоны: «Все серьезнее, чем кажется. Он травмирован»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гави та Педри

Лидер каталонской «Барселоны» Педри обеспокоен травмой своего одноклубника Гави.

Испанец получил травму колена и выбыл на неопределенный срок, пропустив последний матч в Ла Лиге против «Райо Вальекано» (1:1).

«Все серьезнее, чем кажется. Он травмирован», — прокомментировал ситуацию Педри.

В этом сезоне испанской Ла Лиги Гави провел два матча и сделал одну результативную передачу.

Испанец Гави мог покинуть «Барселону» в летнее трансферное окно. Французский «Пари Сен-Жермен» интересовался услугами хавбека сборной Испании, но трансфер так и не состоялся.

Педри Гави чемпионат Испании по футболу Ла Лига травма Барселона
Дмитрий Олейник Источник: Madrid-Barcelona
