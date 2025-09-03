Суперзвезда Барселоны: «Все серьезнее, чем кажется. Он травмирован»
Педри обеспокоен травмой Гави
Лидер каталонской «Барселоны» Педри обеспокоен травмой своего одноклубника Гави.
Испанец получил травму колена и выбыл на неопределенный срок, пропустив последний матч в Ла Лиге против «Райо Вальекано» (1:1).
«Все серьезнее, чем кажется. Он травмирован», — прокомментировал ситуацию Педри.
В этом сезоне испанской Ла Лиги Гави провел два матча и сделал одну результативную передачу.
Испанец Гави мог покинуть «Барселону» в летнее трансферное окно. Французский «Пари Сен-Жермен» интересовался услугами хавбека сборной Испании, но трансфер так и не состоялся.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бенито вспомнил свой приход в киевский клуб
Контракт с каталонским клубом подписал Доминик Ливакович