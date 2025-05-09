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Испания
09 мая 2025, 13:21 |
1015
0

Звезда Барселоны начал переговоры с финалистом ЛЧ. Это личное желание коуча

Гави может перейти в «ПСЖ»

09 мая 2025, 13:21 |
1015
0
Звезда Барселоны начал переговоры с финалистом ЛЧ. Это личное желание коуча
Getty Images/Global Images Ukraine. Гави

Французский «Пари Сен-Жермен» интересуется испанским полузащитником каталонской «Барселоны» Гави, сообщает издание El Nacional.

По информации источника, 20-летний футболист уже начал переговоры с клубом-финалистом Лиги чемпионов. Игрок общался лично с главным тренером парижан Луисом Энрике, который и является инициатором потенциального трансфера.

В сезоне 2024/25 Гави провел 38 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Гави разочарован количеством своей игровой практики в «Барселоне».

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Гави ПСЖ Барселона Луис Энрике трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1
Дмитрий Вус Источник: El Nacional
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