Звезда Барселоны начал переговоры с финалистом ЛЧ. Это личное желание коуча

Французский «Пари Сен-Жермен» интересуется испанским полузащитником каталонской «Барселоны» Гави, сообщает издание El Nacional.

По информации источника, 20-летний футболист уже начал переговоры с клубом-финалистом Лиги чемпионов. Игрок общался лично с главным тренером парижан Луисом Энрике, который и является инициатором потенциального трансфера.

В сезоне 2024/25 Гави провел 38 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Гави разочарован количеством своей игровой практики в «Барселоне».