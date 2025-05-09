Звезда Барселоны начал переговоры с финалистом ЛЧ. Это личное желание коуча
Гави может перейти в «ПСЖ»
Французский «Пари Сен-Жермен» интересуется испанским полузащитником каталонской «Барселоны» Гави, сообщает издание El Nacional.
По информации источника, 20-летний футболист уже начал переговоры с клубом-финалистом Лиги чемпионов. Игрок общался лично с главным тренером парижан Луисом Энрике, который и является инициатором потенциального трансфера.
В сезоне 2024/25 Гави провел 38 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Гави разочарован количеством своей игровой практики в «Барселоне».
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