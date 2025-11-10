Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Саленко жестко отреагировал на очередную неудачу Динамо в чемпионате
Украина. Премьер лига
10 ноября 2025, 09:30 | Обновлено 10 ноября 2025, 10:27
3216
17

Саленко жестко отреагировал на очередную неудачу Динамо в чемпионате

Бывший нападающий «бело-синих» очень расстроился очередной потере очков грандом

Саленко жестко отреагировал на очередную неудачу Динамо в чемпионате
Динамо

Вчера, 9 ноября «Динамо» в рамках чемпионата уступило на своем поле ЛНЗ со счетом 0:1 и скатилось на четвертое место. В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua на этот провал отреагировал бывший форвард столичной команды Олег Саленко.

– Олег, после выигрыша у «Зриньски» в Лиге конференций болельщики «Динамо» наверняка верили, что победная поступь продолжится. Что сейчас было не так?
– Может, болельщики «Динамо» и верили в чудо, но ведь нужно понимать, что киевляне играли против любителей, которые после 0:2 полностью растворились на поле. Эйфории, которую, все поймали, не должно было быть. А вчера «Динамо» в чемпионате играло с профессионалами. Мне стыдно, как бывшему игроку этой команды, а сейчас, как поклоннику, видеть такой уровень игры, не говоря уже о результате, в исполнении динамовцев. Все осталось на своих местах. Игры нет. Еще и Ярмоленко сломался, от которого много чего зависит.

Я уже не единожды говорил, но меня не слышат, что нужны кардинальные перемены. Не в обиду ЛНЗ, но «Динамо» не имело право так проиграть. Что было от киевлян создано за матч? Ничего. А как так может быть? Как чемпион страны может так играть? Это просто позор! Одна победа в восьми поединках. Нет слов!

Этот матч я смотрел в компании знакомых, которые мне все время задавали вопросы, не понимая, что происходит с «Динамо», и куда оно бежит. Мне не было чем парировать.

Сергей Демьянчук Источник: Meta.ua
Комментарии 17
Микола Унгурян
"Зрінськи" - професійний клуб заснований 1905 року, неодноразовий чемпіон Боснії та Герцоговини і т.д. - це "аматори"...
"ЛНЗ" - клуб заснований 2006 року, професійний статус отримали 2021 року . в УПЛ з 2023 року - це "проесіонали"...
прошу не плутати, а то Саленко в понеділок зранку з бодуна не розібрався
Ответить
+4
Gargantua
у "любителей" победа 5 - 0 над линкольном и поражение  0 - 1 от Майнца. но алкаш этого не знает. 
Ответить
+4
Показать Скрыть 3 ответа
Bulba_sumkin
Мдааа, дырявых уже свои начали х#есосить)) Кто еще не пнул этот недоспортивный отголосок советского наследия?)
Ответить
+1
Spaceman
З Саленком повністю згоден
Ответить
+1
DK2025
Даже не смешно. Обида за сына, которого отдали в аренду, не более того. А у киевлян не было сил вообще играть этот матч. В отличие от ЛНЗ, который имел неделю на подготовку, а не два дня, как Динамо. По хорошему эту игру надо было вообще перенести, тогда и результат был бы другой.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
odiniznashih
Там полкоманды прошли через Зарю.
Но что интересно - играя в Заре они "засвечивались" и играли  хорошо, но когда возвращались или переходили в Динамо, то сразу как то растворялись и блекли.
Ответить
0
Перець
Саленко хоче бути тренером Динамо ?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
aleks19826
Щоб там не говорили,а при Януковичу наш футбол да і рівень життя був феноменальний. Стадіони будувалися, міста розквітали, Донецьк був просто красень. Можливо не треба було так жорстко з кацапами на арапа лізти. Нам все одно коло них жити і таку країну не переможеш
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
Dynamo1927
Скажи прямо: "я за сына отомщу" 
Ответить
-1
ZloyDeda
Алканавт відкрив рота, бо його синочка віддали у оренду, а до того і літери не вимовляв поганої на адресу Динамо
Ответить
-2
