Саленко жестко отреагировал на очередную неудачу Динамо в чемпионате

Вчера, 9 ноября «Динамо» в рамках чемпионата уступило на своем поле ЛНЗ со счетом 0:1 и скатилось на четвертое место. В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua на этот провал отреагировал бывший форвард столичной команды Олег Саленко.

– Олег, после выигрыша у «Зриньски» в Лиге конференций болельщики «Динамо» наверняка верили, что победная поступь продолжится. Что сейчас было не так?

– Может, болельщики «Динамо» и верили в чудо, но ведь нужно понимать, что киевляне играли против любителей, которые после 0:2 полностью растворились на поле. Эйфории, которую, все поймали, не должно было быть. А вчера «Динамо» в чемпионате играло с профессионалами. Мне стыдно, как бывшему игроку этой команды, а сейчас, как поклоннику, видеть такой уровень игры, не говоря уже о результате, в исполнении динамовцев. Все осталось на своих местах. Игры нет. Еще и Ярмоленко сломался, от которого много чего зависит.

Я уже не единожды говорил, но меня не слышат, что нужны кардинальные перемены. Не в обиду ЛНЗ, но «Динамо» не имело право так проиграть. Что было от киевлян создано за матч? Ничего. А как так может быть? Как чемпион страны может так играть? Это просто позор! Одна победа в восьми поединках. Нет слов!

Этот матч я смотрел в компании знакомых, которые мне все время задавали вопросы, не понимая, что происходит с «Динамо», и куда оно бежит. Мне не было чем парировать.