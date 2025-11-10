Саленко жестко отреагировал на очередную неудачу Динамо в чемпионате
Бывший нападающий «бело-синих» очень расстроился очередной потере очков грандом
Вчера, 9 ноября «Динамо» в рамках чемпионата уступило на своем поле ЛНЗ со счетом 0:1 и скатилось на четвертое место. В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua на этот провал отреагировал бывший форвард столичной команды Олег Саленко.
– Олег, после выигрыша у «Зриньски» в Лиге конференций болельщики «Динамо» наверняка верили, что победная поступь продолжится. Что сейчас было не так?
– Может, болельщики «Динамо» и верили в чудо, но ведь нужно понимать, что киевляне играли против любителей, которые после 0:2 полностью растворились на поле. Эйфории, которую, все поймали, не должно было быть. А вчера «Динамо» в чемпионате играло с профессионалами. Мне стыдно, как бывшему игроку этой команды, а сейчас, как поклоннику, видеть такой уровень игры, не говоря уже о результате, в исполнении динамовцев. Все осталось на своих местах. Игры нет. Еще и Ярмоленко сломался, от которого много чего зависит.
Я уже не единожды говорил, но меня не слышат, что нужны кардинальные перемены. Не в обиду ЛНЗ, но «Динамо» не имело право так проиграть. Что было от киевлян создано за матч? Ничего. А как так может быть? Как чемпион страны может так играть? Это просто позор! Одна победа в восьми поединках. Нет слов!
Этот матч я смотрел в компании знакомых, которые мне все время задавали вопросы, не понимая, что происходит с «Динамо», и куда оно бежит. Мне не было чем парировать.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Подопечные Луиса Энрике одолели соперника со счетом 3:2, украинец сыграл весь поединок
Наставнику киевского «Динамо» не понравился вопрос о будущих соперниках команды
"ЛНЗ" - клуб заснований 2006 року, професійний статус отримали 2021 року . в УПЛ з 2023 року - це "проесіонали"...
прошу не плутати, а то Саленко в понеділок зранку з бодуна не розібрався
Но что интересно - играя в Заре они "засвечивались" и играли хорошо, но когда возвращались или переходили в Динамо, то сразу как то растворялись и блекли.