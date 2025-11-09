Полузащитник ЛНЗ назвал слабые места Динамо после громкой победы в Киеве

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
09 ноября 2025, 21:23 | Обновлено 09 ноября 2025, 22:27
Геннадий Пасич эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал победу над бело-синими (1:0)

ЛНЗ Черкассы. Геннадий Пасич

В центральном матче 12 тура УПЛ футболисты «Динамо» уступили ЛНЗ – 0:1.

Один из лидеров гостей Геннадий Пасич эксклюзивно для Sport.ua рассказал, благодаря чему подопечные Виталия Пономарева переиграли соперников:

«Чувствовали давление киевлян в стартовые 20 минут. Постепенно удалось определиться с их перемещениями, зонами, которые они выбрали для наступательных атак. Благодаря подстраховке и подборам в переходной фазе оттеснили хозяев от своих владений.

Но главное, что киевляне оказались не готовы к нашим длинным передачам за спины их защитников. Дело в том, что игроки линии обороны «Динамо» медлительны, а наши мобильные нападающие часто создавали им проблемы. Поэтому хозяевам не удавалось организовать планомерное наступление. А еще мы почти не ошибались в защите. Этих составляющих вполне хватило для победы.

Я не могу сказать, что это была наша лучшая игра в текущем сезоне. Важно, что, одержав верх над «Динамо», мы доказали не случайность своей победы над еще одним грандом отечественного футбола – «Шахтером». А еще была победа над амбициозным «Полесьем», которое рвется на пьедестал почета. Теперь мы просто не имеем права останавливаться на достигнутом».

Сейчас ЛНЗ занимает второе место в УПЛ, набрав 23 очка.

Ранее главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев прокомментировал победу над киевским «Динамо».

Видеообзор матча Динамо Киев – ЛНЗ Черкассы (0:1)

Геннадий Пасич инсайд ЛНЗ Черкассы Динамо Киев Динамо - ЛНЗ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
LexХХХ
Слабке місце в Динамо - це її президент 
Ответить
0
antt
Воротар не задалеко вийшов в Динамо коли був гол?!
Ответить
0
ona_proigraet
молодцы, молодцы, заслужили! Так, а где в таблице легендарное Динамо? Что-то не вижу на призовых местах
Ответить
0
