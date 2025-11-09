Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Невертон, Конопля и автогол: Шахтер забил 3 гола Полтаве после 80-й
Украина. Премьер лига
09 ноября 2025, 20:29 | Обновлено 09 ноября 2025, 20:31
292
0

ВИДЕО. Невертон, Конопля и автогол: Шахтер забил 3 гола Полтаве после 80-й

Горняки одержали убедительную победу со счетом 7:1 в матче 12-го тура УПЛ

09 ноября 2025, 20:29 | Обновлено 09 ноября 2025, 20:31
292
0
ВИДЕО. Невертон, Конопля и автогол: Шахтер забил 3 гола Полтаве после 80-й

9 ноября донецкий Шахтер разгромил Полтаву со счетом 7:1 в матче 12-го тура УПЛ 2025/26, который состоялся на Арене Львов.

Последние три гола горняк забили в ворота соперников после 80-й минуты. На 82-й отличился Невертон, на 90-й – Ефим Конопля, на 90+4-й – Вадим Пидлепич (автогол).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Это было первое очное противостояние команд – ранее они никогда не пересекались между собой. Полтава проводит дебютный сезон в УПЛ.

Шахтер занимает первое место в таблице чемпионата Украины с 27 очками. У ближайшего преследователя ЛНЗ Черкассы в активе 23 пункта.

ГОЛ! 5:1 Невертон, 82 мин.

ГОЛ! 6:1 Конопля, 90 мин.

ГОЛ! 7:1 Пидлепич (автогол), 90+4 мин.

По теме:
Шахтер – Полтава – 7:1. Разгром во Львове. Видео голов и обзор матча
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
Тренер ЛНЗ – о победе над Динамо: «Надо еще расти до определенного уровня»
Ефим Конопля автогол Невертон Шахтер Донецк Полтава Шахтер - Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»
Футбол | 09 ноября 2025, 09:14 0
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»

Известный тренер – о Шумахере

Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
Футбол | 09 ноября 2025, 18:51 24
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ

Киевляне проиграли домашний матч 0:1

Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
Футбол | 09.11.2025, 07:10
Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
Огромная разница в классе. Шахтёр не оставил шансов Полтаве
Футбол | 09.11.2025, 20:01
Огромная разница в классе. Шахтёр не оставил шансов Полтаве
Огромная разница в классе. Шахтёр не оставил шансов Полтаве
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
Бокс | 09.11.2025, 07:33
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Фьюри предупредил Усика, что есть боксер, который может его нокаутировать
Фьюри предупредил Усика, что есть боксер, который может его нокаутировать
08.11.2025, 02:44 1
Бокс
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
08.11.2025, 07:02 7
Футбол
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
08.11.2025, 12:27 2
Футбол
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
08.11.2025, 08:03 11
Футбол
Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA 2025
Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA 2025
07.11.2025, 19:35 4
Теннис
Стали известны дата и детали плей-офф отбора к ЧМ-2026. Важно для Украины
Стали известны дата и детали плей-офф отбора к ЧМ-2026. Важно для Украины
07.11.2025, 20:49 1
Футбол
МОУРИНЬО: «Мы не просили Судакова это делать, поэтому я принял решение»
МОУРИНЬО: «Мы не просили Судакова это делать, поэтому я принял решение»
08.11.2025, 06:22 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем