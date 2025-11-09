ВИДЕО. Невертон, Конопля и автогол: Шахтер забил 3 гола Полтаве после 80-й

9 ноября донецкий Шахтер разгромил Полтаву со счетом 7:1 в матче 12-го тура УПЛ 2025/26, который состоялся на Арене Львов.

Последние три гола горняк забили в ворота соперников после 80-й минуты. На 82-й отличился Невертон, на 90-й – Ефим Конопля, на 90+4-й – Вадим Пидлепич (автогол).

Это было первое очное противостояние команд – ранее они никогда не пересекались между собой. Полтава проводит дебютный сезон в УПЛ.

Шахтер занимает первое место в таблице чемпионата Украины с 27 очками. У ближайшего преследователя ЛНЗ Черкассы в активе 23 пункта.

ГОЛ! 5:1 Невертон, 82 мин.

ГОЛ! 6:1 Конопля, 90 мин.

ГОЛ! 7:1 Пидлепич (автогол), 90+4 мин.