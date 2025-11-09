Придется платить. УАФ наказала ЛНЗ и Карпаты после матча УПЛ

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Команды сыграли в матче 11 тура УПЛ

ФК ЛНЗ.

Черкасский ЛНЗ минимально уступил львовским Карпатам в матче 11 тура Украинской Премьер-лиги, но матч получился довольно затяжным из-за трех воздушных тревог, которые звучали на протяжении игры.

Пресс-служба УАФ в полдень в воскресенье, 9 ноября, опубликовала ряд решений Контрольно-дисциплинарного комитета Ассоциации. В частности, по итогам рассмотрения эпизодов матча 11-го тура украинской Премьер-лиги между «фиолетовыми» и «львами». Штраф получили оба клуба за нарушение мер безопасности во время воздушной тревоги.

«КДК, рассмотрев материалы по матчу 11-го тура VBET Украинской Премьер-лиги сезона-2025/2026 ФК ЛНЗ (Черкассы) — ФК Карпаты (Львов), состоявшийся 3 ноября 2025 года, обязал ФК ЛНЗ (Черкассы) 000 (десять тысяч) гривен (за несоблюдение ФК ЛНЗ (Черкассы) требований Дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения, а именно по эвакуации команды в укрытие при объявлении сигнала «Воздушная тревога»);

обязал ФК Карпаты (Львов) уплатить обязательный денежный взнос в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) гривен (за повторное несоблюдение ФК Карпаты (Львов) требований Дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного состояния, а именно — по эвакуации команды тревога»)», – говорится в официальном заявлении УАФ.

