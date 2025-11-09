Жирона лаконично отреагировала на гол Цыганкова, который принес победу
Вингер сборной Украины забил в ворота «Алавеса» и помог клубу набрать важные три очка
«Жирона» одержала непростую победу с минимальным счетом 1:0 в матче 12-го тура чемпионата Испании против «Алавеса», который состоялся в субботу, 8 ноября.
Одним из главных героев встречи стал вингер сборной Украины Виктор Цыганков, который успешно сыграл на втором этаже после навеса с фланга и переправил мяч в ворота гостей.
Пресс-служба каталонского клуба лаконично отреагировала на успешную игру украинца – опубликовала фото Цыганкова в социальных сетях и подписала его словом «Голеадор».
В нынешнем сезоне вингер провел семь матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. После этой победы «Жирона» покинула зону вылета, но некоторые соперники еще не сыграли матчи 12-го тура.
ФОТО. Реакция Жироны после победы в чемпионате и гола Цыганкова
✊ Golejador! pic.twitter.com/LWII0tNdwD— Girona FC (@GironaFC) November 8, 2025
