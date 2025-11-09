Виталий БОЙКО: «Я постоянно отрабатываю такие удары на тренировках»
Лидер Вереса рассказал о победе над Рухом в УПЛ
Лидер ровенского Вереса Виталий Бойко поделился эмоциями после победы своей команды над львовским Рухом, где отличился победным голом (1:0).
– Впечатления, конечно, только положительные. Мы завоевали три очка и наконец снова победили дома.
Ожидали, что будет трудная игра, много борьбы. Благодарю Бога, что забили этот победный гол и выиграли сегодня. Ключевую роль в этой победе сыграл наш коллектив. Именно благодаря сыгранности мы сегодня завоевали три очка.
Относительно моего удара – постоянно отрабатываю такие удары после тренировок. Тренеры подчеркивают, что у меня хороший удар и нужно искать эти моменты, бить по воротам, – сказал Бойко.
