Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Виталий БОЙКО: «Я постоянно отрабатываю такие удары на тренировках»
Украина. Премьер лига
09 ноября 2025, 09:02 |
Лидер Вереса рассказал о победе над Рухом в УПЛ

НК Верес. Виталий Бойко

Лидер ровенского Вереса Виталий Бойко поделился эмоциями после победы своей команды над львовским Рухом, где отличился победным голом (1:0).

– Впечатления, конечно, только положительные. Мы завоевали три очка и наконец снова победили дома.

Ожидали, что будет трудная игра, много борьбы. Благодарю Бога, что забили этот победный гол и выиграли сегодня. Ключевую роль в этой победе сыграл наш коллектив. Именно благодаря сыгранности мы сегодня завоевали три очка.

Относительно моего удара – постоянно отрабатываю такие удары после тренировок. Тренеры подчеркивают, что у меня хороший удар и нужно искать эти моменты, бить по воротам, – сказал Бойко.

Виталий Бойко Верес Ровно Рух Львов Верес - Рух Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Верес
