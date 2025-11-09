Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Итальянскую модель обвинили в травмах двух спортсменов из-за секса
09 ноября 2025, 02:12
ФОТО. Итальянскую модель обвинили в травмах двух спортсменов из-за секса

Мелисса Сатта считает себя жертвой сексизма

ФОТО. Итальянскую модель обвинили в травмах двух спортсменов из-за секса
Getty Images/Global Images Ukraine. Мелисса Сатта

Итальянскую модель Мелиссу Сатту обвинили в травмах двух спортсменов из-за «слишком активной интимной жизни».

Мелисса – телеведущая и бывшая жена футболиста Кевина-Принса Боатенга, позже встречалась с теннисистом Маттео Берреттини. После его травмы живота в 2023 году в сети появились обвинения, что она «виновата» из-за частого секса.

Сатта ответила критикам: «Жаль, что травма в том же месте, что и в 2021-м, когда я с ним даже не была знакома».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Похожие нападки были и во время ее брака с Боатенгом – тогда тоже говорили, что «чрезмерный секс» стал причиной его травм.

«Это доказательство сексизма – всегда винят женщину, будто она отвлекает мужчину», – заявила Мелисса, добавив, что долго терпела хейт, пока СМИ не начали писать: «Сатта приносит неудачу Берреттини».

Мелисса Сатта рассталась с Берреттини в 2024 году и сейчас свободна.

