Наставник команды УПЛ назвал фаворитов в борьбе за топ-4

Сегодня в украинской Премьер-лиге состоится центральный матч 12-го тура, в котором «Динамо» на своем поле сыграет с открытием нынешнего чемпионата – ЛНЗ.

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua главный тренер черкасской команды Виталий Пономарев, которая находится на третьем месте, рассказал о предстоящем поединке и, в частности, сообщил, кто будет фаворитом в борьбе за еврокубковые места.

– Я бы назвал девять команд, – сказал Пономарев. – «Шахтер», «Динамо», ЛНЗ, «Полесье», «Кривбасс», «Колос», «Металлист 1925», «Заря» и «Карпаты». Любая из этих команд может быть в четверке. Вне всякого сомнения, фаворитами в этой компании стоят «Динамо» и «Шахтер», а потом идут «Полесье» и «Металлист 1925», у которых общий уровень готовности и вложений, пока находится выше, чем у остальных конкурентов.