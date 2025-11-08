Перспективы и нестабильность: 6 проблем, которые должен решить Мареска

В прошлом сезоне «Челси» финишировал в четверке лучших команд Англии и выиграл 2 трофея – Лигу конференций и клубный чемпионат мира. «Синие» превзошли ожидания, добившись больших успехов. В новой кампании от них ожидают как минимум выхода в плей-офф Лиги чемпионов и новую борьбу за место в топ-4 АПЛ.

Однако после четырех туров ЛЧ лондонцы занимают только 12-е место (ниже всех среди английских клубов), а в национальном первенстве то приближаются к заветной четверке, то отдаляются от нее, чередуя победы, поражения и ничьи. У этой команды есть молодость, талант и потенциал, но ей не хватает стабильности. Далее рассмотрим 6 проблем, которые должен решить главный тренер Энцо Мареска для того, чтобы «Челси» не провел посредственный сезон.

Обыгрывать более слабых соперников

Неспособность обыграть команды, которые, по идее, нужно было побеждать, дорого обошлась «Челси» в этом сезоне. Домашнее поражение от недавно вышедшего в Премьер-лигу «Сандерленда» и ничья в Лиге чемпионов с «Карабахом»— очередные примеры того, что «синие» не всегда могут подтвердить статус фаворитов.

Лондонцы потеряли очки в матчах против «Кристал Пэлас», «Брентфорда», «Манчестер Юнайтед» (когда «МЮ» переживал тяжелый период в начале сезона), «Брайтона» и «Сандерленда», причем трем из этих команд они проиграли. После этого были победы над «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», но с более легкими на первый взгляд соперниками «Челси» не справился. Такие потери очков могут дорого обойтись в конце сезона.

Быть стабильнее дома

Ничья с «Кристал Пэлас» и поражения от «Брайтона» и «Сандерленда» пришлись на «Стэмфорд Бридж», в то время как «Челси» неубедительно выступил и в победных домашних матчах с «Фулхэмом» в АПЛ и «Бенфикой» – в Лиге чемпионов. «Синие» явно не пользуются преимуществами своего поля – и это проблема, которую нужно устранять.

Давно прошли те времена, когда Жозе Моуринью за 2 периода своего пребывания в «Челси» превратил «Стэмфорд Бридж» в неприступную крепость, проведя 60, а затем и 77 домашних матчей без поражений. Теперь «синим» нужно снова сделать так, чтобы соперники боялись приезжать к ним на стадион. Даже болельщики поддерживают команду только по игре и по настроению – эту связь нужно налаживать.

Лучше начинать матчи

В этом сезоне «Челси» заработал неприятную репутацию команды, которая долго втягивается в игру. Эта медлительность позволяет соперникам завладеть инициативой и навязать свою игру, пусть и на некоторое время. Такое было в матчах с «Вест Хэмом», «Фулхэмом», «Брентфордом», «МЮ», «Ноттингем Форест» и «Аяксом». «Синие» разгромили голландцев, но проснулись только после удаления у соперников.

У «Челси» самая молодая команда в АПЛ, поэтому принято полагать, что им не хватает опыта для того чтобы играть все 90 минут на одном уровне. Необходимость ротации состава из-за травм и более плотного графика, безусловно, играет свою роль после возвращения клуба в Лигу чемпионов. Но лондонцам все равно нужно найти способ проявлять себя в начале матчей и использовать свое преимущество – в скорости, домашней арене или чем-либо еще. Слишком часто их предполагаемый авторитет подрывается уже после стартового свистка.

Наладить дисциплину

Дисциплина стала серьезной проблемой для «Челси» в первые месяцы текущего сезона: «синие» получили красные карточки в четырех из шести матчей во всех турнирах в период с 20 сентября по 18 октября. Эти ошибки особенно дорого обошлись в двух подряд поражениях в чемпионате от «Манчестер Юнайтед» и «Брайтона».

Роберта Санчеса удалили всего через 5 минут после начала матча на «Олд Траффорд» после того, как он выбежал из ворот и врезался в Брайана Мбемо, а Трево Чалобу удалили в начале второго тайма поединка против «Брайтона». В итоге, в обоих случаях лондонцы проиграли. Изначально Мареска заявлял, что дисциплина не является большой проблемой его команды, но изменил мнение после того, как очередные удаления в составе «Челси» заработали Мало Гюсто и Лиам Делап.

Разобраться с травмами

Конечно, это не всегда зависит от тренера, но повреждения не идут «Челси» на пользу, поскольку сезон как раз набирает обороты. Избежав в прошлом сезоне кризиса с травмами, который стал большой проблемой для Маурисио Почеттино в кампании 2023/24, «синим» теперь снова нужно бороться с кадровыми проблемами.

Самым заметным отсутствующим игроком является Коул Палмер, который страдает от повреждения, полученного еще на клубном чемпионате мира. Да и в целом лондонцы до сих пор расплачиваются за успех на этом турнире: вместе с Палмером в лазарете побывали Делап, Дариу Эссугу, Бенуа Бадьяшиль и Леви Колуилл. Чем раньше вернутся в строй все травмированные игроки – тем лучше.

Их возвращение поможет снизить давление на команду, которая внезапно стала выглядеть слабой в некоторых зонах: Делап сможет дать Жоао Педро передышку в атаке, Эссугу сможет заменить Мойсеса Кайседо в полузащите, Бадьяшиль усилит ослабленную линию обороны, а Палмер привнесет тот самый креатив, которого, по словам Марески, его команде не хватало в таких матчах, как против «Сандерленда». Колуилл, вероятно, пропустит весь сезон из-за разрыва крестообразной связки.

Наладить игру в обороне

Травма Колуилла накануне нового сезона доставила Мареске немало хлопот в обороне. Специалист перебирал различные комбинации центральных защитников, чтобы найти оптимальную формулу, но так и не смог этого сделать. Чалоба был регулярным игроком стартового состава, но не получил стабильного напарника, хотя к нему присоединялись Джош Ачимпонг, Тосин Адарабиойо и Уэсли Фофана. Бадьяшиль был в хорошей форме, но потом получил травму.

Результатом стали нестабильные действия в обороне и отсутствие полноценного взаимодействия, а индивидуальные ошибки и неорганизованная коллективная игра в защите стоили «Челси» очков в целом ряде матчей. При всей активности «синих» на трансферном рынке, они не выполнили одну из важнейших задач – не подписали опытного защитника, который сейчас бы пригодился. Но топ-клуб должен находить выход из разных ситуаций и после перерыва на матчи сборных лондонцам нужно подтвердить свой статус.

Сергей ЗАВАЛКО, по материалам Goal