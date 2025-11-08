Манчестер Сити – Ливерпуль: Букмекерский прогноз на новую классику АПЛ

Реклама 21+

В это воскресенье, 9 ноября, внимание футбольной Европы будет приковано к стадиону «Этихад». В центральном поединке 11-го тура Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" встречается с "Ливерпулем". Начало — в 18:30 по киевскому времени.

Это противостояние постепенно выходит за пределы обычного матча чемпионата и превращается в «новую классику» английского футбола, определяющую чемпионскую гонку последних лет.

Нынешний сезон не исключение, хотя и вносит свои коррективы. Оба гранды несколько отстают от лидера — лондонского «Арсенала», который возглавляет таблицу с 25 очками. "Манчестер Сити" идет вторым (19 очков), а "Ливерпуль" дышит ему в затылок на третьей строчке (18 очков).

Это означает, что предстоящий матч – это классическая «игра за шесть очков». Победа позволит "Сити" оторваться от прямого конкурента и продолжить погоню за "канонирами". Для «Ливерпуля» это шанс не только обойти команду Гвардиолы, но и доказать, что их выездные проблемы были временным явлением.

Украинский букмекер FAVBET открыл линию на предстоящий поединок и оценил потенциальные шансы соперников.

Текущая форма и шансы команд

Команда Пепа Гвардиолы подходит к матчу в обычном статусе грозной силы, особенно на домашней арене. «Этихад» остается крепостью, которую «горожане» не отдают с августа. На этой неделе они уже успели разгромить "Борнмут" в АПЛ (3:1) и уверенно победить "Боруссию" в Лиге Чемпионов (4:1). Эрлинг Голланд находится в блестящей форме и возглавляет гонку бомбардиров.

Однако есть один, но крайне тревожный для Гвардиолы нюанс – физическое состояние Родри. Испанский опорник, который является сердцем и легкими команды, до сих пор испытывает проблемы со связями. Хотя мы уже видели его в игре против «Борнмута», матч с «Боруссией» он таки пропустил, поэтому его участие в противостоянии с «Ливерпулем» пока тоже под вопросом.

А даже частичное отсутствие Родри кардинально изменяет баланс сил в центре поля, чем Ливерпуль точно попытается воспользоваться.

Для мерсисайдцев под руководством Арне Слота сезон проходит под знаком контрастов. Если на «Энфилде» команда способна творить чудеса, например недавняя победа над «Реалом» (1:0) в ЛЧ и уверенная игра с «Астон Виллой» (2:0), то на выезде в АПЛ дела плохи. «Ливерпуль» проиграл три последних гостевых матча в чемпионате, и поездка на «Этихад» — самое сложное испытание из возможных.

К тому же команда до сих пор играет без своего первого номера, Алиссона. Его дублер, Гиорги Мамардашвили, показывает чудеса реакции, но игра против атаки «Сити» станет для него выпускным экзаменом. В атаке вся надежда традиционно на Мохаммеда Салаха и скорые ноги его партнеров.

Аналитики FAVBET предполагают хозяев фаворитами противостояния. «Манчестер Сити» имеет преимущество собственного поля и более стабильные результаты в последнее время.

Основные коэффициенты на матч:

Победа "Манчестер Сити" (П1): 1.88

Ничья (Х): 4.10

Победа "Ливерпуля" (П2): 3.84

Учитывая атакующий потенциал обеих команд и исторически высокую результативность их встреч, рынок голов тоже выглядит довольно привлекательно.

Независимо от травм в обеих командах и текущих прогнозов, в воскресенье нас без сомнения ждет один из наиболее принципиальных матчей АПЛ и в целом уик-энда. Сможет ли «Сити» воспользоваться проблемами «Ливерпуля» на выезде или «мерсисайдцы» снова докажут, что является главным кошмаром для «горожан»? Ответ узнаем 9 ноября в 18.30.

ООО «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ». Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выда 05.04.2021, с переменами.

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.