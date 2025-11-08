Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Португалия
08 ноября 2025, 09:02 |
4

Источник: Судаков не скрывает своего недовольства ситуацией в Бенфике

Украинец переживает не самый лучший период в карьере

Георгий Судаков

Украинский полузащитник лиссабонской «Бенфики» Георгий Судаков не скрывает своего недовольства из-за сложившейся для него в клубе ситуации, сообщает Glorioso 1904.

23-летний хавбек переживает далеко не лучший период в карьере. В последний раз забитым мячом он отмечался больше месяца назад – 23 сентября в матче с «Риу Аве».

Отмечается, что Судаков был очень недоволен своей заменой на 69-й минуте встречи с «Байером» в Лиге чемпионов. Подобный инцидент произошел также несколькими днями ранее во время матча чемпионата Португалии с «Виторией» Гимараеш.

Сообщалось, что главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо сделал неприятное заявление в отношении Судакова.

