Источник: Судаков не скрывает своего недовольства ситуацией в Бенфике
Украинец переживает не самый лучший период в карьере
Украинский полузащитник лиссабонской «Бенфики» Георгий Судаков не скрывает своего недовольства из-за сложившейся для него в клубе ситуации, сообщает Glorioso 1904.
23-летний хавбек переживает далеко не лучший период в карьере. В последний раз забитым мячом он отмечался больше месяца назад – 23 сентября в матче с «Риу Аве».
Отмечается, что Судаков был очень недоволен своей заменой на 69-й минуте встречи с «Байером» в Лиге чемпионов. Подобный инцидент произошел также несколькими днями ранее во время матча чемпионата Португалии с «Виторией» Гимараеш.
Сообщалось, что главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо сделал неприятное заявление в отношении Судакова.
