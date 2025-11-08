Леоненко предупредил футболистов Динамо перед матчем с ЛНЗ в УПЛ

Бывший футболист Виктор Леоненко поделился ожиданиями от центрального матча 12-го тура Украинской Премьер-лиги, где киевское Динамо сыграет против черкасского ЛНЗ.

– Что думаете о ближайшем матче Динамо в УПЛ против ЛНЗ?

– ЛНЗ для меня непонятный. Может обыграть Шахтер, но потерять очки против слабой команды. У нас в чемпионате все команды одинаковые, вот слабая СК Полтава чуть Кривбасс не обыграла.

Но боюсь, как бы ни получилось так, что Динамо все свои голы забило сегодня, а на ЛНЗ уже не хватит. Посмотрим, – сказал Леоненко.

Матч Динамо – ЛНЗ состоится в воскресенье, 9 ноября. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Динамо занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 20 турнирных баллов. ЛНЗ находится на третьей ступени турнирке с 20 очками, но худшей разницей мячей.