Украина. Премьер лига
08 ноября 2025, 10:01 |
Леоненко предупредил футболистов Динамо перед матчем с ЛНЗ в УПЛ

Виктор считает, что киевлян ожидает тяжелый матч

08 ноября 2025, 10:01 |
ФК Динамо Киев. Виктор Леоненко

Бывший футболист Виктор Леоненко поделился ожиданиями от центрального матча 12-го тура Украинской Премьер-лиги, где киевское Динамо сыграет против черкасского ЛНЗ.

– Что думаете о ближайшем матче Динамо в УПЛ против ЛНЗ?

– ЛНЗ для меня непонятный. Может обыграть Шахтер, но потерять очки против слабой команды. У нас в чемпионате все команды одинаковые, вот слабая СК Полтава чуть Кривбасс не обыграла.

Но боюсь, как бы ни получилось так, что Динамо все свои голы забило сегодня, а на ЛНЗ уже не хватит. Посмотрим, – сказал Леоненко.

Матч Динамо – ЛНЗ состоится в воскресенье, 9 ноября. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Динамо занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 20 турнирных баллов. ЛНЗ находится на третьей ступени турнирке с 20 очками, но худшей разницей мячей.

Виктор Леоненко ЛНЗ Черкассы Динамо Киев Динамо - ЛНЗ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
avk2307
https://sport.ua/uk/news/812930-viktor-leonenko-proti-takoi-komandi-nichiya
-dlya-dinamo-tse-vzhe-uspih
такий був прогноз леоненка на боснійців
А потім він розказував що Зріньскі та Брейдаблік  це навіть не команди рівня нашої першої ліги.
А потім знову розказує що Полтава рівня Брейдабліка.
Завтра забуде і скаже дуже відомому таблоїду з глибокого села на кіровоградщині що все прогнозував навпаки . Або промовчить за свій прогноз
batistuta
Леон - глиба прогнозу! Він усіх перечпокає!
