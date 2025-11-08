Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Франции
ФК Париж
07.11.2025 21:45 – FT 0 : 1
Ренн
Франция
08 ноября 2025, 00:42 | Обновлено 08 ноября 2025, 00:57
Париж в тумане. В чемпионате Франции Ренн увозит из столицы три очка

Единственный гол во встрече забил Брель Эмболо на 81-й минуте

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 7 ноября прошел стартовый матч 12-го тура французской Лиги 1.

Ренн одержал выездную победу над командою Париж со счетом 1:0.

Единственный гол во встрече на Стад Жан Буэн забил Брель Эмболо на 81-й минуте.

Ренн набрал 18 очков и поднялся в топ-8, Париж имеет 14 баллов (11 место)

Лига 1. 12-й тур, 7 ноября 2025

Париж – Ренн – 0:1

Гол: Эмболо, 81

Видео гола и обзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСЖ 11 7 3 1 21 - 9 09.11.25 21:45 Лион - ПСЖ01.11.25 ПСЖ 1:0 Ницца29.10.25 Лорьян 1:1 ПСЖ25.10.25 Брест 0:3 ПСЖ17.10.25 ПСЖ 3:3 Страсбург05.10.25 Лилль 1:1 ПСЖ 24
2 Марсель 11 7 1 3 25 - 11 08.11.25 18:00 Марсель - Брест01.11.25 Осер 0:1 Марсель29.10.25 Марсель 2:2 Анже25.10.25 Ланс 2:1 Марсель18.10.25 Марсель 6:2 Гавр04.10.25 Мец 0:3 Марсель 22
3 Ланс 11 7 1 3 17 - 10 08.11.25 22:05 Монако - Ланс02.11.25 Ланс 3:0 Лорьян29.10.25 Мец 2:0 Ланс25.10.25 Ланс 2:1 Марсель19.10.25 Ланс 2:1 ФК Париж04.10.25 Осер 1:2 Ланс 22
4 Лилль 11 6 2 3 23 - 13 09.11.25 18:15 Страсбург - Лилль02.11.25 Лилль 1:0 Анже29.10.25 Ницца 2:0 Лилль26.10.25 Лилль 6:1 Мец19.10.25 Нант 0:2 Лилль05.10.25 Лилль 1:1 ПСЖ 20
5 Монако 11 6 2 3 23 - 17 08.11.25 22:05 Монако - Ланс01.11.25 Монако 0:1 ФК Париж29.10.25 Нант 3:5 Монако25.10.25 Монако 1:0 Тулуза18.10.25 Анже 1:1 Монако05.10.25 Монако 2:2 Ницца 20
6 Лион 11 6 2 3 16 - 12 09.11.25 21:45 Лион - ПСЖ02.11.25 Брест 0:0 Лион29.10.25 ФК Париж 3:3 Лион26.10.25 Лион 2:1 Страсбург18.10.25 Ницца 3:2 Лион05.10.25 Лион 1:2 Тулуза 20
7 Страсбург 11 6 1 4 22 - 16 09.11.25 18:15 Страсбург - Лилль02.11.25 Ренн 4:1 Страсбург29.10.25 Страсбург 3:0 Осер26.10.25 Лион 2:1 Страсбург17.10.25 ПСЖ 3:3 Страсбург05.10.25 Страсбург 5:0 Анже 19
8 Ренн 12 4 6 2 19 - 17 22.11.25 20:00 Ренн - Монако07.11.25 ФК Париж 0:1 Ренн02.11.25 Ренн 4:1 Страсбург29.10.25 Тулуза 2:2 Ренн26.10.25 Ренн 1:2 Ницца19.10.25 Ренн 2:2 Осер 18
9 Ницца 11 5 2 4 16 - 16 09.11.25 18:15 Мец - Ницца01.11.25 ПСЖ 1:0 Ницца29.10.25 Ницца 2:0 Лилль26.10.25 Ренн 1:2 Ницца18.10.25 Ницца 3:2 Лион05.10.25 Монако 2:2 Ницца 17
10 Тулуза 11 4 3 4 17 - 15 09.11.25 16:00 Лорьян - Тулуза02.11.25 Тулуза 0:0 Гавр29.10.25 Тулуза 2:2 Ренн25.10.25 Монако 1:0 Тулуза19.10.25 Тулуза 4:0 Мец05.10.25 Лион 1:2 Тулуза 15
11 ФК Париж 12 4 2 6 18 - 21 23.11.25 21:45 Лилль - ФК Париж07.11.25 ФК Париж 0:1 Ренн01.11.25 Монако 0:1 ФК Париж29.10.25 ФК Париж 3:3 Лион24.10.25 ФК Париж 1:2 Нант19.10.25 Ланс 2:1 ФК Париж 14
12 Гавр 11 3 4 4 12 - 16 08.11.25 20:00 Гавр - Нант02.11.25 Тулуза 0:0 Гавр29.10.25 Гавр 1:0 Брест26.10.25 Осер 0:1 Гавр18.10.25 Марсель 6:2 Гавр05.10.25 Гавр 2:2 Ренн 13
13 Брест 11 2 4 5 14 - 18 08.11.25 18:00 Марсель - Брест02.11.25 Брест 0:0 Лион29.10.25 Гавр 1:0 Брест25.10.25 Брест 0:3 ПСЖ19.10.25 Лорьян 3:3 Брест04.10.25 Брест 0:0 Нант 10
14 Анже 11 2 4 5 8 - 15 09.11.25 18:15 Анже - Осер02.11.25 Лилль 1:0 Анже29.10.25 Марсель 2:2 Анже26.10.25 Анже 2:0 Лорьян18.10.25 Анже 1:1 Монако05.10.25 Страсбург 5:0 Анже 10
15 Нант 11 2 3 6 10 - 17 08.11.25 20:00 Гавр - Нант02.11.25 Нант 0:2 Мец29.10.25 Нант 3:5 Монако24.10.25 ФК Париж 1:2 Нант19.10.25 Нант 0:2 Лилль04.10.25 Брест 0:0 Нант 9
16 Лорьян 11 2 3 6 13 - 25 09.11.25 16:00 Лорьян - Тулуза02.11.25 Ланс 3:0 Лорьян29.10.25 Лорьян 1:1 ПСЖ26.10.25 Анже 2:0 Лорьян19.10.25 Лорьян 3:3 Брест03.10.25 ФК Париж 2:0 Лорьян 9
17 Мец 11 2 2 7 10 - 26 09.11.25 18:15 Мец - Ницца02.11.25 Нант 0:2 Мец29.10.25 Мец 2:0 Ланс26.10.25 Лилль 6:1 Мец19.10.25 Тулуза 4:0 Мец04.10.25 Мец 0:3 Марсель 8
18 Осер 11 2 1 8 7 - 17 09.11.25 18:15 Анже - Осер01.11.25 Осер 0:1 Марсель29.10.25 Страсбург 3:0 Осер26.10.25 Осер 0:1 Гавр19.10.25 Ренн 2:2 Осер04.10.25 Осер 1:2 Ланс 7
Полная таблица

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Брель Эмболо (Ренн), асcист Валентин Ронье.
Оцените материал
Сообщить об ошибке

