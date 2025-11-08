Франция08 ноября 2025, 00:42 | Обновлено 08 ноября 2025, 00:57
146
0
Париж в тумане. В чемпионате Франции Ренн увозит из столицы три очка
Единственный гол во встрече забил Брель Эмболо на 81-й минуте
08 ноября 2025, 00:42 | Обновлено 08 ноября 2025, 00:57
146
0
Вечером 7 ноября прошел стартовый матч 12-го тура французской Лиги 1.
Ренн одержал выездную победу над командою Париж со счетом 1:0.
Единственный гол во встрече на Стад Жан Буэн забил Брель Эмболо на 81-й минуте.
Ренн набрал 18 очков и поднялся в топ-8, Париж имеет 14 баллов (11 место)
Лига 1. 12-й тур, 7 ноября 2025
Париж – Ренн – 0:1
Гол: Эмболо, 81
Видео гола и обзор матча
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСЖ
|11
|7
|3
|1
|21 - 9
|09.11.25 21:45 Лион - ПСЖ01.11.25 ПСЖ 1:0 Ницца29.10.25 Лорьян 1:1 ПСЖ25.10.25 Брест 0:3 ПСЖ17.10.25 ПСЖ 3:3 Страсбург05.10.25 Лилль 1:1 ПСЖ
|24
|2
|Марсель
|11
|7
|1
|3
|25 - 11
|08.11.25 18:00 Марсель - Брест01.11.25 Осер 0:1 Марсель29.10.25 Марсель 2:2 Анже25.10.25 Ланс 2:1 Марсель18.10.25 Марсель 6:2 Гавр04.10.25 Мец 0:3 Марсель
|22
|3
|Ланс
|11
|7
|1
|3
|17 - 10
|08.11.25 22:05 Монако - Ланс02.11.25 Ланс 3:0 Лорьян29.10.25 Мец 2:0 Ланс25.10.25 Ланс 2:1 Марсель19.10.25 Ланс 2:1 ФК Париж04.10.25 Осер 1:2 Ланс
|22
|4
|Лилль
|11
|6
|2
|3
|23 - 13
|09.11.25 18:15 Страсбург - Лилль02.11.25 Лилль 1:0 Анже29.10.25 Ницца 2:0 Лилль26.10.25 Лилль 6:1 Мец19.10.25 Нант 0:2 Лилль05.10.25 Лилль 1:1 ПСЖ
|20
|5
|Монако
|11
|6
|2
|3
|23 - 17
|08.11.25 22:05 Монако - Ланс01.11.25 Монако 0:1 ФК Париж29.10.25 Нант 3:5 Монако25.10.25 Монако 1:0 Тулуза18.10.25 Анже 1:1 Монако05.10.25 Монако 2:2 Ницца
|20
|6
|Лион
|11
|6
|2
|3
|16 - 12
|09.11.25 21:45 Лион - ПСЖ02.11.25 Брест 0:0 Лион29.10.25 ФК Париж 3:3 Лион26.10.25 Лион 2:1 Страсбург18.10.25 Ницца 3:2 Лион05.10.25 Лион 1:2 Тулуза
|20
|7
|Страсбург
|11
|6
|1
|4
|22 - 16
|09.11.25 18:15 Страсбург - Лилль02.11.25 Ренн 4:1 Страсбург29.10.25 Страсбург 3:0 Осер26.10.25 Лион 2:1 Страсбург17.10.25 ПСЖ 3:3 Страсбург05.10.25 Страсбург 5:0 Анже
|19
|8
|Ренн
|12
|4
|6
|2
|19 - 17
|22.11.25 20:00 Ренн - Монако07.11.25 ФК Париж 0:1 Ренн02.11.25 Ренн 4:1 Страсбург29.10.25 Тулуза 2:2 Ренн26.10.25 Ренн 1:2 Ницца19.10.25 Ренн 2:2 Осер
|18
|9
|Ницца
|11
|5
|2
|4
|16 - 16
|09.11.25 18:15 Мец - Ницца01.11.25 ПСЖ 1:0 Ницца29.10.25 Ницца 2:0 Лилль26.10.25 Ренн 1:2 Ницца18.10.25 Ницца 3:2 Лион05.10.25 Монако 2:2 Ницца
|17
|10
|Тулуза
|11
|4
|3
|4
|17 - 15
|09.11.25 16:00 Лорьян - Тулуза02.11.25 Тулуза 0:0 Гавр29.10.25 Тулуза 2:2 Ренн25.10.25 Монако 1:0 Тулуза19.10.25 Тулуза 4:0 Мец05.10.25 Лион 1:2 Тулуза
|15
|11
|ФК Париж
|12
|4
|2
|6
|18 - 21
|23.11.25 21:45 Лилль - ФК Париж07.11.25 ФК Париж 0:1 Ренн01.11.25 Монако 0:1 ФК Париж29.10.25 ФК Париж 3:3 Лион24.10.25 ФК Париж 1:2 Нант19.10.25 Ланс 2:1 ФК Париж
|14
|12
|Гавр
|11
|3
|4
|4
|12 - 16
|08.11.25 20:00 Гавр - Нант02.11.25 Тулуза 0:0 Гавр29.10.25 Гавр 1:0 Брест26.10.25 Осер 0:1 Гавр18.10.25 Марсель 6:2 Гавр05.10.25 Гавр 2:2 Ренн
|13
|13
|Брест
|11
|2
|4
|5
|14 - 18
|08.11.25 18:00 Марсель - Брест02.11.25 Брест 0:0 Лион29.10.25 Гавр 1:0 Брест25.10.25 Брест 0:3 ПСЖ19.10.25 Лорьян 3:3 Брест04.10.25 Брест 0:0 Нант
|10
|14
|Анже
|11
|2
|4
|5
|8 - 15
|09.11.25 18:15 Анже - Осер02.11.25 Лилль 1:0 Анже29.10.25 Марсель 2:2 Анже26.10.25 Анже 2:0 Лорьян18.10.25 Анже 1:1 Монако05.10.25 Страсбург 5:0 Анже
|10
|15
|Нант
|11
|2
|3
|6
|10 - 17
|08.11.25 20:00 Гавр - Нант02.11.25 Нант 0:2 Мец29.10.25 Нант 3:5 Монако24.10.25 ФК Париж 1:2 Нант19.10.25 Нант 0:2 Лилль04.10.25 Брест 0:0 Нант
|9
|16
|Лорьян
|11
|2
|3
|6
|13 - 25
|09.11.25 16:00 Лорьян - Тулуза02.11.25 Ланс 3:0 Лорьян29.10.25 Лорьян 1:1 ПСЖ26.10.25 Анже 2:0 Лорьян19.10.25 Лорьян 3:3 Брест03.10.25 ФК Париж 2:0 Лорьян
|9
|17
|Мец
|11
|2
|2
|7
|10 - 26
|09.11.25 18:15 Мец - Ницца02.11.25 Нант 0:2 Мец29.10.25 Мец 2:0 Ланс26.10.25 Лилль 6:1 Мец19.10.25 Тулуза 4:0 Мец04.10.25 Мец 0:3 Марсель
|8
|18
|Осер
|11
|2
|1
|8
|7 - 17
|09.11.25 18:15 Анже - Осер01.11.25 Осер 0:1 Марсель29.10.25 Страсбург 3:0 Осер26.10.25 Осер 0:1 Гавр19.10.25 Ренн 2:2 Осер04.10.25 Осер 1:2 Ланс
|7
События матча
81’
ГОЛ ! Мяч забил Брель Эмболо (Ренн), асcист Валентин Ронье.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 ноября 2025, 07:23 8
Главный тренер киевского «Динамо» отреагировал на неудачную игру Огунданы Шолы
Футбол | 07 ноября 2025, 07:02 5
Сергей Василюк – о предателе
Футбол | 07.11.2025, 18:31
Футбол | 08.11.2025, 01:32
Бокс | 07.11.2025, 06:02
Комментарии 0
Популярные новости
06.11.2025, 19:57
07.11.2025, 06:42 4
06.11.2025, 08:33
07.11.2025, 08:33
06.11.2025, 08:59 7
07.11.2025, 07:33 11
06.11.2025, 23:56 149