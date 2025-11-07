Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Назарий ФЕДОРИВСКИЙ: «Мы понимали, что это очень важный матч»
Украина. Премьер лига
07 ноября 2025, 22:42 |
67
0

Голкипер Оболони рассказал о победе над Эпицентром

ФК Оболонь Киев. Назарий Федоривский

Голкипер киевской Оболони Назарий Федоривский поделился эмоциями после победы своей команды над Эпицентром (2:1) в матче 12-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Назар, поздравляю с победой. Сегодня Оболонь прервала серию из двух поражений подряд. Как сейчас настроение в команде?

– Спасибо. Настроение отличное, потому что после двух поражений было тяжело психологически. Мы настраивались на эту игру, как на последний бой. Думаю, это было заметно, особенно во втором тайме, когда мы буквально боролись за результат. Хорошо, что удалось забить два быстрых гола и поставить Эпицентр в неловкое положение. В дальнейшем пришлось больше играть от обороны, хотя были моменты, чтобы увеличить преимущество.

– Про те два быстрых гола. Это был акцент тренерского штаба или, может быть, даже неожиданность для вас?

– Скорее 50 на 50. Мы планировали играть на скорых контратаках, не прессинговать вратаря соперника. И как раз из таких скорых переходов мы и забили оба мяча. Это немного удивило соперника и именно это стало нашим козырем сегодня.

– Эпицентр – сосед Оболони в турнирной таблице. Было ли какое-то особое внимание к этому поединку?

– Конечно. Мы понимали, что это очень важный матч, потому что мы рядом в таблице, и нам нужно было оторваться от них. Тем более что в предыдущем туре мы проиграли Кудровке, хотя за игрой там скорее должна быть ничья. Поэтому, можно сказать, Вселенная нас услышала и отблагодарила за старания.

– Во втором тайме на твои ворота было немало ударов, ты сделал много сейвов, но один мяч был пропущен. Обидно из-за этого, все ли победа преобладает эмоции?

– Конечно, досадно пропускать после навеса, тем более что наш игрок, кажется, Сергей Суханов, доигрывал эпизод один в один и просто не успел за соперником. Он пробил точно в угол, мне под опорную ногу. Но самое главное – это победа. Если бы мы выиграли даже 5:4, я все равно стоял с улыбкой.

– Во втором тайме было очень много твоих сейвов. Успевал их считать?

– На самом деле нет. Я был полностью сосредоточен на игре, на моментах, на управлении защитой. Так что считать не буду, пусть Sofascore посчитает, – сказал голкипер.

По теме:
Денис УСТИМЕНКО: «Приятно было победить сегодня»
Коуч Кудровки: «Мне казалось, что мы переигрывали соперника»
Александр АНТОНЕНКО: «Мы решили изменить игру»
Назарий Федоривский Оболонь Киев Эпицентр Каменец-Подольский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Оболонь
