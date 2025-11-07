Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Жузеп ГВАРДИОЛА: «Меня называют лучшим в мире? Они совершенно правы!»
Англия
07 ноября 2025, 19:36 | Обновлено 07 ноября 2025, 19:56
386
1

Жузеп ГВАРДИОЛА: «Меня называют лучшим в мире? Они совершенно правы!»

Тренер с иронией относится к статусу лучшего в мире

Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Наставник Манчестер Сити Жузеп Гвардиола перед 1000-м матчем в карьере в шутливой манере ответил на вопрос журналиста, который сказал, что испанца называют лучшим тренером в мире.

«Меня называют лучшим тренером мира? Они совершенно правы! Статус каждого наставника можно оценить относительно того, как он повлиял на футбол».

«Могу сказать, что я являюсь частью истории футбола. У меня есть определенное достижения, а на игру моих команд приятно смотреть».

«Но, честно говоря, я никогда не думал о себе: я – лучший тренер мира или я хочу стать лучшим тренером мира», – сказал Гвардиола.

В воскресенье матч против Ливерпуля станет 1000-м в карьере Гвардиолы.

Saar
Якщо не бути іронічною скнарою, як би я не відносився до Гвардіоли, так, один із кращих. Але найкращі тренери -це італійці!
