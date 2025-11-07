Жузеп ГВАРДИОЛА: «Меня называют лучшим в мире? Они совершенно правы!»
Тренер с иронией относится к статусу лучшего в мире
Наставник Манчестер Сити Жузеп Гвардиола перед 1000-м матчем в карьере в шутливой манере ответил на вопрос журналиста, который сказал, что испанца называют лучшим тренером в мире.
«Меня называют лучшим тренером мира? Они совершенно правы! Статус каждого наставника можно оценить относительно того, как он повлиял на футбол».
«Могу сказать, что я являюсь частью истории футбола. У меня есть определенное достижения, а на игру моих команд приятно смотреть».
«Но, честно говоря, я никогда не думал о себе: я – лучший тренер мира или я хочу стать лучшим тренером мира», – сказал Гвардиола.
В воскресенье матч против Ливерпуля станет 1000-м в карьере Гвардиолы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший футболист киевского клуба позитивно оценил выступление защитника Тараса Михавко
Состав на матчи отбора Евро-2026