Разобрались с аутсайдером. Шахтер U-19 обыграл Полтаву U-19

В матче 12-го тура Национальной лиги U-19 встретились юношеские команды «Шахтера» и «Полтавы». «Горняки» одержали уверенную победу со счетом 3:0.

В предыдущем туре «Шахтер» U-19 проиграл киевскому «Динамо». Команда хотела реабилитироваться за поражение.

Соперник был вполне подходящий. «Полтава» U-19 набрала всего три очка и замыкала турнирную таблицу.

Еще в первом тайме игроки «Шахтера» U-19 забили два мяча. А после перерыва закрепили свое преимущество.

Национальная лига U-19, 12-й тур, 7 ноября

«Шахтер» U-19 – «Полтава» U-19 – 3:0

Голы: Петрук, 20, Гарабажий, 34, Вергун, 65

Видеозапись матча