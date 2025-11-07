Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Разобрались с аутсайдером. Шахтер U-19 обыграл Полтаву U-19
Молодежные турниры
07 ноября 2025, 15:24 | Обновлено 07 ноября 2025, 15:29
Юношеская команда «Шахтера» продолжает удерживать лидерство

ФК Шахтер

В матче 12-го тура Национальной лиги U-19 встретились юношеские команды «Шахтера» и «Полтавы». «Горняки» одержали уверенную победу со счетом 3:0.

В предыдущем туре «Шахтер» U-19 проиграл киевскому «Динамо». Команда хотела реабилитироваться за поражение.

Соперник был вполне подходящий. «Полтава» U-19 набрала всего три очка и замыкала турнирную таблицу.

Еще в первом тайме игроки «Шахтера» U-19 забили два мяча. А после перерыва закрепили свое преимущество.

Национальная лига U-19, 12-й тур, 7 ноября

«Шахтер» U-19 – «Полтава» U-19 – 3:0

Голы: Петрук, 20, Гарабажий, 34, Вергун, 65

По теме:
Шахтер и Динамо. Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19
ВИДЕО. Динамо U-19 вырвало победу над Шахтером U-19 благодаря ветру
Матвей ПОНОМАРЕНКО: Динамо – не Шахтер. У нас другой менталитет
чемпионат Украины по футболу U-19 Шахтер Донецк U-19 Полтава U-19 Денис Петрук
Сергей Турчак
