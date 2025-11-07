Разобрались с аутсайдером. Шахтер U-19 обыграл Полтаву U-19
Юношеская команда «Шахтера» продолжает удерживать лидерство
В матче 12-го тура Национальной лиги U-19 встретились юношеские команды «Шахтера» и «Полтавы». «Горняки» одержали уверенную победу со счетом 3:0.
В предыдущем туре «Шахтер» U-19 проиграл киевскому «Динамо». Команда хотела реабилитироваться за поражение.
Соперник был вполне подходящий. «Полтава» U-19 набрала всего три очка и замыкала турнирную таблицу.
Еще в первом тайме игроки «Шахтера» U-19 забили два мяча. А после перерыва закрепили свое преимущество.
Национальная лига U-19, 12-й тур, 7 ноября
«Шахтер» U-19 – «Полтава» U-19 – 3:0
Голы: Петрук, 20, Гарабажий, 34, Вергун, 65
Видеозапись матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер киевского «Динамо» отреагировал на неудачную игру Огунданы Шолы
Победа в матче третьего тура пополнила бюджет киевской команды на 400 тысяч евро