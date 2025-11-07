Бавария, Бенфика, Порту... Кто из топ-15 лиг еще не проигрывал в сезоне?

В сезоне 2025/26 только 7 команд топ-15 европейских лиг еще не проигрывали в своем национальном чемпионате.

Команды топ-15 европейских лиг, еще не потерпевших ни одного поражения в чемпионате своей страны в сезоне 2025/26

Германия: Бавария (после 9 туров)

Португалия: Порту, Бенфика (после 10 туров)

Турция: Галатасарай, Фенербахче (после 11 туров)

Греция: ПАОК (после 9 туров)

Чехия: Славия (после 14 туров)

Продолжат ли свои беспроигрышные серии данные команды в эти выходные? Напомним их расписание на следующий тур.

08.11. Чемпионат Германии. Унион Берлин – Бавария

09.11. Чемпионат Португалии Фомаликан – Порту, Бенфика – Каза Пия

09.11. Чемпионат Турции. Коджаелиспор – Галатасарай, Фенербахче – Кайсериспор

09.11. Чемпионат Греции. Панатинаикос – ПАОК

09.11. Чемпионат Чехии. Виктория – Славия