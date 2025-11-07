Другие новости07 ноября 2025, 14:39 | Обновлено 07 ноября 2025, 14:40
Бавария, Бенфика, Порту... Кто из топ-15 лиг еще не проигрывал в сезоне?
Вспомним все команды и их расписание на следующий тур
В сезоне 2025/26 только 7 команд топ-15 европейских лиг еще не проигрывали в своем национальном чемпионате.
Команды топ-15 европейских лиг, еще не потерпевших ни одного поражения в чемпионате своей страны в сезоне 2025/26
- Германия: Бавария (после 9 туров)
- Португалия: Порту, Бенфика (после 10 туров)
- Турция: Галатасарай, Фенербахче (после 11 туров)
- Греция: ПАОК (после 9 туров)
- Чехия: Славия (после 14 туров)
Продолжат ли свои беспроигрышные серии данные команды в эти выходные? Напомним их расписание на следующий тур.
- 08.11. Чемпионат Германии. Унион Берлин – Бавария
- 09.11. Чемпионат Португалии Фомаликан – Порту, Бенфика – Каза Пия
- 09.11. Чемпионат Турции. Коджаелиспор – Галатасарай, Фенербахче – Кайсериспор
- 09.11. Чемпионат Греции. Панатинаикос – ПАОК
- 09.11. Чемпионат Чехии. Виктория – Славия
Who will be the last team standing from these 7️⃣ unbeaten sides? pic.twitter.com/38FkpHQ4EX— Flashscore.com (@Flashscorecom) November 7, 2025
