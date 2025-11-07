Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария, Бенфика, Порту... Кто из топ-15 лиг еще не проигрывал в сезоне?
Другие новости
07 ноября 2025, 14:39 | Обновлено 07 ноября 2025, 14:40
96
0

Бавария, Бенфика, Порту... Кто из топ-15 лиг еще не проигрывал в сезоне?

Вспомним все команды и их расписание на следующий тур

07 ноября 2025, 14:39 | Обновлено 07 ноября 2025, 14:40
96
0
Бавария, Бенфика, Порту... Кто из топ-15 лиг еще не проигрывал в сезоне?
Getty Images/Global Images Ukraine

В сезоне 2025/26 только 7 команд топ-15 европейских лиг еще не проигрывали в своем национальном чемпионате.

Команды топ-15 европейских лиг, еще не потерпевших ни одного поражения в чемпионате своей страны в сезоне 2025/26

  • Германия: Бавария (после 9 туров)
  • Португалия: Порту, Бенфика (после 10 туров)
  • Турция: Галатасарай, Фенербахче (после 11 туров)
  • Греция: ПАОК (после 9 туров)
  • Чехия: Славия (после 14 туров)

Продолжат ли свои беспроигрышные серии данные команды в эти выходные? Напомним их расписание на следующий тур.

  • 08.11. Чемпионат Германии. Унион Берлин – Бавария
  • 09.11. Чемпионат Португалии Фомаликан – Порту, Бенфика – Каза Пия
  • 09.11. Чемпионат Турции. Коджаелиспор – Галатасарай, Фенербахче – Кайсериспор
  • 09.11. Чемпионат Греции. Панатинаикос – ПАОК
  • 09.11. Чемпионат Чехии. Виктория – Славия
По теме:
Таблица Лиги Европы. Ассист Довбика, результаты 4-го тура: экватор пройден
Какие места у Реала и Барсы? Обнародован рейтинг фаворитов Лиги чемпионов
Первый блок Лиги Европы. Ноттингем без Зинченко не сумел обыграть Штурм
статистика Бавария Порту Бенфика Галатасарай Фенербахче ПАОК Славия Прага
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Названа сумма, которую заработало Динамо после разгромной победы в ЛК
Футбол | 07 ноября 2025, 11:57 1
Названа сумма, которую заработало Динамо после разгромной победы в ЛК
Названа сумма, которую заработало Динамо после разгромной победы в ЛК

Победа в матче третьего тура пополнила бюджет киевской команды на 400 тысяч евро

И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
Футбол | 06 ноября 2025, 23:56 144
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски

Команда Шовковского набросала соперникам полную торбу голов

Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
Бокс | 07.11.2025, 06:42
Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Теннис | 06.11.2025, 20:31
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
Футбол | 07.11.2025, 08:06
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
05.11.2025, 08:44 13
Футбол
Ярослава МАГУЧИХ: «Тренера спрашивали, зачем я это сделала»
Ярослава МАГУЧИХ: «Тренера спрашивали, зачем я это сделала»
05.11.2025, 17:58
Другие виды
Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс
Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс
06.11.2025, 07:21
Теннис
Бывший футболист сборной после проблем с ТЦК покинул Украину
Бывший футболист сборной после проблем с ТЦК покинул Украину
07.11.2025, 07:33 10
Футбол
Определены полуфинальные пары Итогового турнира WTA 2025
Определены полуфинальные пары Итогового турнира WTA 2025
06.11.2025, 19:57
Теннис
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
07.11.2025, 01:32
Футбол
Энтони Джошуа заставляет легенду бокса вернуться на ринг
Энтони Джошуа заставляет легенду бокса вернуться на ринг
05.11.2025, 19:27 2
Бокс
Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола
Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола
06.11.2025, 23:46 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем