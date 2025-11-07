Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  В Италии оценили игру Довбика после результативной передачи в матче ЛЕ
Лига конференций
В Италии оценили игру Довбика после результативной передачи в матче ЛЕ

Украинский форвард помог «Роме» победить в поединке четвертого тура с «Рейнджерс»

В Италии оценили игру Довбика после результативной передачи в матче ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В четверг, 6 ноября, состоялся матч четвертого туру Лиги Европы, в котором сошлись итальянская «Рома» и шотландский «Рейнджерс». Подопечные Джан Пьеро Гасперини одолели соперника со счетом 2:0.

В стартовом составе римского клуба вышел форвард сборной Украины Артем Довбик, который сыграл 86 минут и записал себе в актив результативную передачу в первом тайме. Итальянская пресса позитивно оценила игру футболиста.

«Он регулярно толкается с соперниками, чтобы зацепиться за мяч в атаке, но получает удары по ногам от чужих защитников. Артем заслуживает похвалы за проделанную работу и голевую передачу, которая помогла Пеллегрини сделать счет 2:0», – считает Voice Gialorossa.

«Хотя Довбик и не забил, но отказался от удара в эпизоде, когда сделал отличную передачу на Пеллегрини. Качественная игра от украинского форварда, который много двигался, пытаясь протащить мяч к воротам соперника», – сообщил Tuttomercatoweb.

В нынешнем сезоне Довбик провел 13 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

Лига конференций Рома Рим Глазго Рейнджерс Артем Довбик
Николай Тытюк Источник: Tuttomercatoweb
