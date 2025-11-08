Виктор Леоненко оценил шансы Динамо в еврокубке после победы 6:0

Бывший футболист сборной Украины Виктор Леоненко оценил шансы «Шахтера» и «Динамо» выйти в плей-офф Лиги конференций после последних побед.

«Думаю, в 24 команды мы попадем. У Шахтера в соперниках Шемрок Роверс, мальтийцы и Риека, есть где очки набирать. Соперники у донецкой команды намного слабее, чем у Динамо», – сказал Леоненко.

6 ноября «Динамо» Киев провело матч третьего тура Лиги конференций 2025/26 против «Зриньски» Мостар. Коллективы сыграли на стадионе Люблин Арена. Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу бело-синих.